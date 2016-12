Ludwigslust : Baustart für zweiten Abschnitt Radweg Techentiner Straße

1 von 1 Foto: Mick 1 von 1

Ein Radlader schiebt Äste zusammen, Mitarbeiter der Baumschule Jens Indorf aus Dömitz schaffen Baufreiheit für den zweiten Abschnitt des Radweges im Bereich Techentiner Straße/ Grabower Allee. „Dieser Radweg ist seit seiner Verkehrsfreigabe im vergangenen Jahr sehr gut angenommen“, sagte Jens Gröger, Fachbereichsleiter Stadtentwicklung und Tiefbau der Stadt Ludwigslust, gestern Vormittag beim Start der Arbeiten im Beisein des SPD-Landtagsabgeordneten Dirk Friedriszik. Der erste Abschnitt führt an der B5 vorbei durch das Wäldchen nahe des russischen Ehrenfriedhofs. Nun beginnen die Arbeiten für den zweiten Abschnitt. Zunächst geht es um das Lichtraumprofil, es werden leere Bäume geschnitten, diese Aufgabe übernimmt im Auftrag der bauausführenden Firma STL Ludwigslust die Baumschule Indorf. „Eine Linde musste weichen, aber entsprechende Ausgleichspflanzungen sind in dieer Baumaßnahme integriert“, so Jens Gröger. Die Ersatzbepflanzung wird im Frühjahr 2017 erfolgen. „In diesem Jahr wollen wir noch den Radweg entlang des Giebels der Sporthalle fertig stellen“, ergänzt der Fachbereichsleiter.

von Onlineredaktion SVZ

erstellt am 06.Dez.2016 | 07:00 Uhr