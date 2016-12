Prislich : Arbeit mit den Senioren macht ihr viel Spaß

1 von 1 Foto: Privat 1 von 1

Sie ist 42 Jahre alt und verbringt ihren Tag am liebsten mit Senioren. Monika Kukla liebt ihren Job als Altenpflegerin. Seit Mai 2016 leitet sie nun die Tagespflege der Volkssolidarität Südwestmecklenburg in Prislich und spricht über Spaß an der Arbeit, Stress und Fachkräftemangel. Juliane Fuchs befragte sie zu ihrem täglichen Einsatz zum Wohle ihrer Klienten.



Wie ist es, mit Senioren zu arbeiten?

Monika Kukla: Wir haben mit unseren Seniorinnen und Senioren sehr viel Spaß, lachen viel, singen Lieder und erzählen Geschichten. In 70, 80 oder 90 Lebensjahren kommen viele Erlebnisse zusammen. So alt sind unsere Senioren schon und freuen sich des Lebens. Sie puzzeln bei uns im großen Garten, genießen die Sonne am Teich und klönen auf der Terrasse oder im Wintergarten. Natürlich bleibt für uns viel Arbeit und die Zeit ist oft knapp, aber hier hat die Tagespflege gegenüber dem Altenheim dennoch ihre Vorteile. Wir haben trotzdem viel mehr Zeit für die älteren Menschen, als Altenpfleger für die Bewohner in den Heimen.

Warum sind Einrichtungen wie die Tagespflege in der heutigen Zeit so wichtig?

Kukla: Die Tagespflege ist das Bindeglied zwischen häuslichem Pflegedienst und Altenpflegeheim. Zu uns kommen Seniorinnen und Senioren, die nicht mehr allein zu Hause bleiben können, aber noch nicht ins Altenheim müssen. Wir betreuen sie am Tag, die Nächte und Wochenenden verbringen sie bei ihren Angehörigen zu Hause in ihrer gewohnten Umgebung. So entlasten wir auch die Angehörigen, die oft berufstätig sind und ihre älteren Familienmitglieder bei uns in guten Händen wissen. Das funktioniert für viele sehr gut, einige unserer Tagesgäste besuchen uns schon seit zehn Jahren regelmäßig. Natürlich bleiben einige auch nur mehrere Monate, aber das hat häufig gesundheitliche Gründe.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft?

Kukla: Ich wünsche mir mehr Akzeptanz für ältere Menschen und für den Beruf des Altenpflegers. Ich liebe meine Arbeit und möchte nichts anderes machen. Leider gibt es viel zu wenige von uns, aber vielleicht ändert sich das ja noch.



erstellt am 07.Dez.2016 | 05:00 Uhr