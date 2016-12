Hagenow : Vorhang auf im „Plüsch-Theater“

1 von 1 Foto: nien 1 von 1

Mit Rollkragenpulli, Schlappen und Rucksack ins Theater – das kommt für Elke Brusch nicht in Frage. „In unser gemütliches Plüsch-Theater?“, so die Hagenowerin. Nein, die Fahrt nach Schwerin sei für sie nach wie vor ein Anlass, sich hübsch zu machen und festlich anzuziehen. „Das ist man den Schauspielern schuldig.“

Die Hagenower Theaterfreunde pflegen ihre Tradition. Seit Jahrzehnten fahren sie gemeinsam ins Mecklenburgische Staatstheater. Immer Sonntagabend. Zu DDR-Zeiten noch mit einem holzgasbetriebenen Lastkraftwagen, mittlerweile mit einem angemieteten Bus. Schon damals lockten die Theater im Land die Menschen aus den Dörfern und kleineren Städten zu sich. In sogenannten Theaterringen fanden sich die Kulturfans zusammen. Und die Theater boten ihnen bestimmte Stücke an bestimmten Tagen im Abonnement.

In Hagenow gibt es noch heute zwei dieser Ringe. Einen führt seit 35 Jahren Günter Albrecht. Der Theaterring 17 nennt sich jetzt zwar anders, viele aber sind ihm treu geblieben: Hagenower, Toddiner, Lübtheener, Strohkirchener und Belscher. Nicht ohne Engagement. Denn in der Wendezeit seien viele verunsichert gewesen, erinnert sich Günter Albrecht. „Keiner wusste, was kommt.“ Wieviel Rente er erhält zum Beispiel. Und ob er sich dann dieses Abo noch leisten kann. Der Hagenower wusste nur, die Preise fürs Theater werden steigen, und er wird Überzeugungsarbeit in der Gruppe leisten müssen. „Wenn du jetzt aufgibst, kommt das nicht wieder in die Gänge“, davon war der heute 75-Jährige überzeugt.

Und er hatte Glück. Zu seiner Hartnäckigkeit gesellte sich kurz nach der Wende ein Stück, das ihm in die Karten spielte: „Das Wirtshaus im Spessart“. „Das war richtiger Klamauk. Mit Zeitkritik“, sagt Günter Albrecht. Ein Bühnenbild zeigte eine Mauer im Garten, dahinter wedelte jemand mit einem Westschein. Das habe gewirkt.

Und so organisiert der pensionierte Lehrer immer noch sieben Mal im Jahr die Ausflüge nach Schwerin. Zu Operetten, Ballett oder Schauspiel. „Du hältst das Theater am Leben“, sagt Felicitas Gloger zu Günter Albrecht. Und das ohne viel Wirbel. Er sei jemand, der im Stillen was macht, so Elke Brusch.

Zehn Jahre hatte Felicitas Gloger das Theater direkt vor der Haustür. Als Schwerinerin schaffte sie es aber kaum zu einer Vorstellung. Zu lange wären sie und ihr Mann damals mit Bus und Bahn ins Zentrum unterwegs gewesen. Heute genießt sie die unkomplizierte Anfahrt. „Wir sind jetzt schneller da und halten direkt vor der Tür“, sagt die 82-Jährige. Um 16.45 Uhr ist Abfahrt an der ersten Station in Hagenow. Der Bus steuert weitere Haltepunkte in der Stadt an, bevor er sich auf den Weg in die Landeshauptstadt macht. Um 18 Uhr hebt sich dann der Bühnenvorhang. Das nächste Mal am 18. Dezember. Wer mehr dazu wissen möchte, meldet sich einfach bei Günter Albrecht unter der 03883-729271.

Dabei geht es nicht nur um den Kulturgenuss. „Schon wenn die Tür aufgeht, geht das Geschnatter los“, beschreibt Günter Albrecht die Stimmung in der Gruppe. „Das fängt schon vorher an den Bushaltestellen an“, wirft Elke Brusch ein. Auf dem Hinweg klönen sie über dieses und jenes, auf dem Rückweg werten sie die Stücke aus. Irgendeinen Gedanken nehme sie immer mit nach Hause, sagt Felicitas Gloger. Denn jeder Ausflug sei einer in eine andere Welt. Live, dreidimensional – es sei einfach etwas Tolles, wenn der Vorhang aufgeht, ergänzt Günter Albrecht. „Man freut sich drauf“, sagt auch Elke Brusch. Auf „tolle Schauspieler, die sich bis zuletzt verausgaben“, auf die Atmosphäre, auf „unser schönes Plüsch-Theater“. Und auch, wenn es sich über die Jahrzehnte verändert hat, wie alle sagen, ein Theaterbesuch bleibt ein besonderer Anlass, für den man sich herausputzt.

von Franca Niendorf

erstellt am 03.Dez.2016 | 12:00 Uhr