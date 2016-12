Redefin/Zarrentin : Tanzende Ballerinas am Himmel

vergrößern 1 von 3 1 von 3





Tanzende Ballerinas am Himmel und bunte Fontänen aus blinkenden Lichtern werden die Gäste am Sonnabend in Redefin begrüßen. Denn zum fünften Weihnachtsmarkt auf dem Landgestüt haben sich die Veranstalter diesmal etwas ganz besonderes einfallen lassen. „Wir haben das erste Mal einen Lichterzauber für die Besucher vorbereitet“, erzählt Jürgen Stelljes. Geplant ist um 19 Uhr ein besonderes Feuerwerk. Rund 630 verschiedene aufeinander abgestimmte Effekte werden dann den Nachthimmel erleuchten. Es werden Figurenlichter, Treiber, Fontänen, Supereffekt Vulkane, Blinker, bengalische Beleuchtung, Wasserfallbränder und ein portugiesisches Lichterbild verwendet. Diese unterscheiden sich in ihren Farben, Motiven und Steighöhen. „Das wird unser Höhepunkt in diesem Jahr.“

>>Hier eine Übersicht über die schönsten Weihnachtsmärkte im Norden:

von Nadja Hoffmann

erstellt am 01.Dez.2016 | 21:00 Uhr

