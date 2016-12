Boizenburg : Stadtherz aus Schokolade

vergrößern 1 von 3 1 von 3





Auf dieses Café haben ganz sicher viele Boizenburger gewartet. Am kommenden Sonnabend beginnt am Markt das Schokoladenherz der Elbestadt zu schlagen. Dann eröffnet um 11 Uhr im ehemaligen Ratskeller Boizenburgs das „Café Marie“ mit angeschlossener Schokoladeria. Betrieben wird dieses in vielerlei Hinsicht ganz besondere Café vom Lebenshilfewerk Mölln-Hagenow, zehn Arbeitsplätze für Menschen mit geistiger Behinderung sind dort entstanden.

„Wir haben die Arbeitsplätze in unseren Werkstätten ausgeschrieben und jeder der wollte, konnte sich darauf bewerben“, erklärt Detlef Postler, der Leiter der Boizenburger Lebenshilfe-Werkstätten. „Darauf hin haben sich sehr viele gemeldet, die konnten dann ein Praktikum in unserem ‘Café Sophie’ in Hagenow machen“, ergänzt Ines Senftleben, die stellvertretende Geschäftsführerin des Lebenshilfewerks. Dabei habe sich schnell heraus kristallisiert, für wen diese Arbeit etwas ist. Nun sind sechs Arbeitsplätze im neuen Café besetzt, vier sind noch frei.

„Das ist ja eine große Herausforderung für unsere Behinderten“, findet Karsten Thiel, der Chef des Cafés in Hagenow. „Das ist ein sehr transparenter Arbeitsplatz und sehr nah am ersten Arbeitsmarkt dran.“ Die behinderten Mitarbeiter würden unter Anleitung von Konditormeisterin Tanja Riekhoff und Köchin Dörte Schröder alle Arbeiten machen, die in so einem Betrieb anfallen: Bestellungen aufnehmen, in der Küche Essen zubereiten, Kuchen, Torten oder Kekse backen und natürlich Schokoladenprodukte herstellen. Auch kassieren könnten sie selbst. „Dafür haben wir ein spezielles Kassensystem mit Piktogrammen und besonders großer Schrift eingerichtet“, erklärt Karsten Thiel.

Das Café wird im Winterhalbjahr mittwochs bis freitags von 11 - 17 und sonntags von 14 - 17 Uhr geöffnet sein.

„Uns gefällt das richtig gut hier“, erzählen Janine Daus und Monika Gänge beim Werkeln in der Küche und sprechen ihren Kollegen damit offensichtlich aus der Seele. Alle im Team sind an diesem Dienstagnachmittag etwas aufgeregt, denn zur Aufsichtsrats-Sitzung des Lebenshilfewerks Mölln- Hagenow soll der Café-Betrieb zum ersten Mal funktionieren - quasi als Generalprobe für die Eröffnung am Sonnabend.

„Dicht am ersten Arbeitsmarkt dran, das ist es, was wir wollen“, erläutert Hans-Joachim Grätsch, Geschäftsführer des Lebenshilfewerks Mölln-Hagenow. „Wir wollen unsere Menschen mit Behinderung befähigen, am ersten Arbeitsmarkt teilzuhaben.“ Durch das neue Bundesteilhabegesetz sei es nun für die Betroffenen einfacher, zwischen dem ersten Arbeitsmarkt und einem Arbeitsplatz in einer der Behinderten-Werkstätten zu wechseln.

„Seitdem ich weiß, dass das Café am 10. Dezember eröffnet, habe ich ein Dauerlächeln im Gesicht“, freut sich Bürgermeister Harald Jäschke. „Weil ein stadtdominantes Haus nun saniert ist, weil damit das Thema Inklusion ins Zentrum der Stadt rückt und weil das Café ein wichtiger Beitrag zur Belebung unserer Altstadt ist.“

Außer dem Café sind in dem Fachwerkhaus von 1712, das seit 2002 leer stand, 13 behindertengerechte Wohnungen entstanden. Jede Wohneinheit ist etwa 30 Quadratmeter groß und hat jeweils ein eigenes Bad und eine Küche. Bei Bedarf ist ein Betreuer 24 Stunden am Tag verfügbar. Die Bewohner können auf diese Weise selbstbestimmt leben.

Die Fertigstellung des Hauses, das den Boizenburger Brüder Christian und Andreas Meyer gehört, hatte sich wegen statischer Probleme immer wieder verzögert.

von Katja Frick

erstellt am 07.Dez.2016 | 07:00 Uhr