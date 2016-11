Wittenburg : St. Martin feiern, heißt Teilen

vergrößern 1 von 4 Foto: naho 1 von 4







Das Lied von St. Martin kennen die Zwillingsmädchen Elina und Pia. Sie haben es gerade erst der Tante vorgesungen, die sie zum traditionellem Umzug am Martinstag am Freitagabend in Wittenburg begleitete. „Wir waren schon öfter dabei“, sagt die Achtjährige. Für sie ist die Geschichte, wie der heilige Martin seinen Mantel teilte, nicht neu.

Martin ist bis heute populär. In vielen Gemeinden in der gesamten Region wurde das Fest des heiligen Martin von Tours in diesem Jahr gefeiert. Doch was genau steckt hinter den Bräuchen, dem Laternenumzug, dem Reiter und den gebackenen Hörnchen?

Den ganzen Beitrag lesen Sie in der SVZ-Ausgabe am Montag.

von Nadja Hoffmann

erstellt am 14.Nov.2016 | 05:00 Uhr