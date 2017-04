Lübtheen : Seine Liebe gehört Laster und Bus

vergrößern 1 von 1 Foto: Thorsten Meier 1 von 1

Helmut Bösler hat Diesel im Blut. Anders ist seine Liebe zu Lastern und Bussen wohl nicht erklärbar. Und die beginnt schon in der Garage, seinem „Heiligtum“, einem Spielzimmer für große Jungs. Die Wände sind mit Vitrinen geschmückt, in denen kleine Brummis präsentiert werden. „Den hier habe ich zu meinem 50. Geburtstag geschenkt bekommen“, sagt er und freut sich wie ein Fünfjähriger. Dass er von 1976 bis 1991 einen blauen W50 für das VEB Fahrzeugwerk Ernst-Thälmann in Lübtheen gefahren habe, lässt er ebenfalls nicht unerwähnt. „Auf Achse zu sein, selbstständig arbeiten zu können, das war damals mein Ding.“ Seit Januar ist er Rentner, doch wenn er gebraucht wird, lenkt er für die VLP auch schon mal Busse. Mindestens einmal am Tag schaut er auch bei der örtlichen Feuerwehr vorbei, der er seit 1969 angehört. Seit Mai 1989 ist er Gerätewart.

von Thorsten Meier

erstellt am 14.Apr.2017 | 21:00 Uhr