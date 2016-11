Bresegard : Schneidern, Filzen, Plaudern

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Die Nähmaschine rattert. Stich um Stich versenkt sie den grünen Faden in den weiß gepunkteten Rand des bunten Topflappens. Bis das Garn reißt. „Jetzt will sie wieder nicht“, sagt Lotte Zumdick und lacht. Noch sitzt die 75-Jährige alleine im Dorfgemeinschaftshaus. Bis Christel Kraßtinat den Raum betritt. „Oh, du hast ja deine Decke fertig.“ „Ja, ich wollt sie anhängen“, sagt die gelernte Schneiderin und Patchwork-Liebhaberin Lotte Zumdick.

Beide gehören zur Handarbeitsgruppe in Bresegard bei Picher, deren Mitglieder gerade emsig für die Hobbyausstellung am kommenden Wochenende im Dorfgemeinschaftshaus nähen, stricken, häkeln und filzen. Am Sonnabend- und Sonntagnachmittag werden dort die Werke des Jahres zu sehen und zu kaufen sein. Musikalischen Schwung bringt die Rock-Pop-Schmiede Göhlen.

Die ganze Geschichte lesen Sie in unserer Printausgabe am Donnerstag.

von Franca Niendorf

erstellt am 16.Nov.2016 | 21:00 Uhr

