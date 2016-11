Region um Hagenow : Schnee verursacht Verkehrschaos

vergrößern 1 von 4 Foto: Fotos: kfri/naho 1 von 4







Der Winter startete gestern mit unerwartet viel Schneefall in die Saison. Das sorgte für glatte und verschneite Straßen. Seit gestern Mittag um 11 Uhr war der Räumdienst des Stadtbauhofes in Hagenow unterwegs, um Fußgängerwege, Kreuzungen und Bushaltestellen im Stadtbereich vom ersten Schnee zu befreien.

„So viel Schnee habe ich heute morgen auch nicht erwartet“, erzählt Enrico Spanier vom Stadtbauhof. Probleme habe es aber nicht gegeben, die Wintertechnik sei vorbereitet gewesen.

Mehrere Zentimeter Neuschnee sorgten gestern allerdings zwischen Hagenow, Wittenburg, Zarrentin und Boizenburg zu massiven Behinderungen im Straßenverkehr. Ab etwa 11 Uhr bis in die Nachmittagsstunden schneite es ununterbrochen in dichten Flocken, teilweise wuchs die Schneedecke in kürzester Zeit auf 20 Zentimeter an.

von Katja Frick

erstellt am 08.Nov.2016 | 18:30 Uhr

