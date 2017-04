Picher : Preis für „Speakers Körner“

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Braucht man Yoga, um das Gelernte aus dem Unterricht besser behalten zu können? Welcher Klatsch aus der Schule ist wirklich interessant? Was kochen und essen die Leute aus Picher? Es geht in der Schülerzeitung der Theodor-Körner-Schule außerdem um Schulhöhepunkte, besondere Projekte und Interviews, und für die Rätselfreunde gibt es Kreuzworträtsel. Die Redaktion der Schülerzeitung in Picher wurde von der Jury des landesweiten Schülerzeitungs-Wettbewerbes in Rostock mit dem Sonderpreis „Newcomer“ ausgezeichnet

Den kompletten Beitrag finden Sie im e-paper Programm unserer Zeitung und natürlich in der Printausgabe am Sonnabend.

von Dieter Hirschmann

erstellt am 28.Apr.2017 | 21:00 Uhr