Schwechow : Neue Partner der Biosphäre

Die Hunderter-Marke ist gebrochen. Mit den neuen Partnern im Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe sind nun offiziell über 100 Anbieter, Dienstleister und Produzenten länderübergreifend Akteure in dem Netzwerk: „Wirtschaften im Einklang mit der Natur“. „Wir freuen uns, dass wir mit unseren neuen Partnern nun auch ganz neue Aspekte mit hineinbekommen“, erzählt Anke Hollerbach, Dezernentin im Biosphärenreservatsamt Schaalsee-Elbe, am Donnerstag in der Schwechower Obstbrennerei zur Auszeichnung der Netzwerkpartner.

So ist beispielsweise erstmalig eine Stiftung der Tiernothilfe im Team begrüßt worden.

von Nadja Hoffmann

erstellt am 10.Dez.2016 | 05:00 Uhr