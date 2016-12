Wittenburg : Millionen für die Zukunftsfähigkeit

vergrößern 1 von 2 Foto: Architektenbüro Schneekloth 1 von 2

Wittenburg Die Fraktionen der Stadtvertretung von Wittenburg haben am Mittwochabend auf ihrer letzten Sitzung in diesem Jahr mit dem Haushalt 2017 ein Millionen-Investitionsprogramm beschlossen. Es geht nach den Worten von Bürgermeisterin Margret Seemann um insgesamt 15,83 Millionen Euro, die in den nächsten vier Jahren in die Zukunftsfähigkeit der Kommune investiert werden sollen. Dafür muss die Stadt in einem Umfang von rund acht bis neun Millionen Euro Kredite aufnehmen. Die Verwaltung rechnet zudem mit einer Förderung von insgesamt rund 6,6 Millionen Euro. Bei den einzelnen Vorhaben handelt es sich u.a. um die Erschließung von neuen Gewerbeflächen, um die Erweiterung der Grundschule am Friedensring, die lange diskutierte Bahnquerung im Bereich des Alpincenters und um ein Regenwasser-Beseitigungskonzept für die Stadt (SVZ berichtete bereits).

Außerdem sollen in der Stadt in den kommenden Jahren insgesamt drei neue Wohngebiete, zwei städtische und ein privates, erschlossen werden.

Den ganzen Beitrag lesen Sie in der SVZ-Ausgabe am Freitag.

von Dieter Hirschmann

erstellt am 15.Dez.2016 | 21:00 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen