Hagenow : Mehr Einwohner – mehr Geld

1 von 1 Foto: Archiv 1 von 1

Die Hagenower Verwaltung blickt optimistisch ins Finanzjahr 2017. „Es sieht so aus, als ob wir den Haushalt ausgleichen können, auch regelkonform“, sagte Kämmerer Roland Hochgesandt im Finanzausschuss am Montagabend. Das liege vor allem an gestiegenen Erträgen, aber auch an den konstruktiven Haushaltsgesprächen der letzten Wochen.

Doch Ausschuss-Mitglieder warnten davor, sich lediglich auf die Mehreinnahmen zu verlassen. „Wir müssen die Kosten nachhaltig senken“, sagte Klaus-Dieter Mau, der diesbezüglich nochmal eindringlich das lang ersehnte Personalentwicklungskonzept forderte.

Hintergründe dazu lesen Sie in unserer Printausgabe am Mittwoch.

von Franca Niendorf

erstellt am 09.Nov.2016 | 05:00 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen