Hagenow : Manche mögen’s krumm

Schnurstracks steuert Volker Lüdtke eine krumme Tanne an, wickelt ein Bändchen drum und lacht. „Ich weiß, zu wem der passt“, sagt der Revierförster aus Jasnitz. Er kennt seine Kunden. Manche kommen jedes Jahr ins Forstamt, um sich den perfekten Weihnachtsbaum auszusuchen. Ob schmal oder volumig, groß oder klein, gerade oder krumm – jeder möge es anders. Und „für spezielle Wünsche fahren wir auch schon mal raus.“ So markiert er jetzt viele Fichten und Kiefern, Nordmann- und Frasertannen auf seinen drei Plantagen im Revier. Manche sind sechs Meter groß, andere einen Meter klein. In der nächsten Woche will er sie schlagen. Denn 750 Exemplare sollen auf dem Adventsmarkt am 11. Dezember auf dem Forsthof in Jasnitz zum Verkauf bereit stehen. nien

von Franca Niendorf

erstellt am 02.Dez.2016 | 12:00 Uhr