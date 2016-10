Wittenburg : „Liedertafel“ besteht seit 45 Jahren

1 von 1 1 von 1

Die Wittenburger „Liedertafel“ begeht in diesem Jahr das 45. Jubiläum des Bestehens des Chores. Seit Anfang der 90er-Jahre bringen der Wittenburger Musikverein und die Liedertafel unter einem Dach Freude unter die Menschen.

Der Ursprung der „Liedertafel“, des Wittenburger Chores, liegt im Chor des einstigen Volkseigenen Gutes (VEG) Wittenburg, der im Jahre 1971 gegründet wurde. Am 8. März 1971, dem Frauentag, kam es auf der Festveranstaltung des VEG in Wittenburg zum ersten Auftritt. Zu den Gründungsmitgliedern gehören Maria Möller, Inge Dahlmann und Ida Jahnke.Der Musikverein bereitet gegenwärtig eine Jubiläumsfeier vor, die am Freitag, 4. November stattfinden soll.

von Dieter Hirschmann

erstellt am 26.Okt.2016 | 21:00 Uhr

