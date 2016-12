Vellahn : Lämmchen Ronja aus Straßengraben gerettet

1 von 1 Foto: Chil 1 von 1

Die Passanten trauten ihren Augen nicht, als sie feststellten, was sie da gefunden hatten: ein Lämmchen, noch sehr klein, zitternd und völlig verängstigt. Die Menschen griffen beherzt ein, nahmen das Tier auf den Arm und brachten es in die Wildtierstation des Franziskus Tierheims Hamburg. Eine vom sofort gerufenen Tierarzt festgestellte Lungenentzündung ist inzwischen behandelt und kuriert. Ronja, wie das Lämmchen heute heißt, teilte ihre Unterkunft mit einem ebenso winzigen Frischling. Aber: ein Schaf ist kein Wildtier und die Mitarbeiter dort mussten dringend eine Möglichkeit finden, das Schafskind dauerhaft unterzubringen.

Und so kam Ronja nach Vellahn, in das Land der Tiere. „Wir haben das Lämmchen vor einer Woche aufgenommen“, erzählt Jürgen Foß, Vorstandsvorsitzender der Stiftung „Tiernothilfe“, die den Gnadenhof betreibt. „Sie hat uns natürlich sofort in ihren Bann gezogen mit ihrer tapsigen Art und den Riesenaugen.“ Was diese Augen wohl gesehen haben, bevor das Tier im Graben landete?

In Vellahn hat Ronja ein Schafsrudel vorgefunden, das den Winzling bereits angenommen hat und aufmerksam darüber wacht, wie die Kleine sich entwickelt. „Vorerst“, lacht Foß, „sind wir Menschen aber erst einmal Ronjas Ersatzmutter.“

Doch der fröhliche Moment ist schnell vorbei. „Es ist uns unverständlich und macht jedes Mal wieder betroffen, wenn Tiere mit so einem Schicksal zu uns kommen.“ Die Aufmerksamkeit von Menschen auf den respektvollen Umgang mit Tieren zu lenken, das ist auch ein Ziel des Lebenshofes „Land der Tiere“.

Die Stiftung sucht nun Unterstützung. Eine Spende oder Patenschaft hilft Ronja und Baku, Fritzi und Fanta und all den anderen, weiter artgerecht und angstfrei leben zu können. Und wer ein Lämmchen in Ronjas Alter kennt, das ein neues Zuhause sucht: Ronja freut sich über gleichaltrige Gesellschaft.



von Christine Ilic

erstellt am 15.Dez.2016 | 21:00 Uhr

