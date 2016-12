Dreilützow : Hat sein Leben im Blick und im Griff

1 von 1 Foto: Hirschmann 1 von 1

Herbert Heckmann hat sein Leben im Griff und im Blick. Er lebt seit 1998 in Dreilützow. 60 weitere Menschen mit Handicap leben dort in fünf Wohngruppen in der Wohnanlage der Caritas. Die Wohnanlage ging 1995 in Betrieb. Er arbeitet in den Werkstätten des Lebenshilfewerkes in Hagenow und nutzt jetzt die Zeit zwischen den Jahren, um auf Motivsuche zu gehen. Sein großes Hobby ist die Fotografie.

„Ich fühle mich hier in Dreilützow sehr gut“, sagt der 52-Jährige. „Wenn ich von der Arbeit nach Hause komme, setze ich mich gern zuerst etwas hin, um mich auszuruhen“, erzählt er. Doch lange hält es ihn nicht auf dem Sessel in seinem Zimmer, ihn zieht es vielmehr heraus in die Natur. Dort schärft er seinen Blick, und er zückt oft die Digitalkamera.

Den ganzen Beitrag lesen Sie in der SVZ-Ausgabe am Mittwoch.

von Dieter Hirschmann

erstellt am 28.Dez.2016 | 05:00 Uhr

