Hagenow : Gute Konjunktur sorgt für Jobs

Das Jahr auf dem Hagenower Arbeitsmarkt endet mit dem niedrigsten Arbeitslosenstand in einem Dezember seit Beginn der Statistik. Lediglich 2040 Menschen waren ohne Job – 661 arbeitslos, 1379 langzeitarbeitslos. Damit ist Hagenow mehrere Monate in Folge Spitzenreiter in der Region Westmecklenburg. Doch lässt die Jahresabschluss-Quote von 5,9 Prozent auch auf ein erfolgreiches 2017 schließen?

Marion Braun hofft es sehr. Die Geschäftsstellenleiterin der Hagenower Arbeitsagentur „wäre froh, wenn wir weiter Arbeitslosenzahlen abbauen oder zumindest das gute Niveau halten können“.

Den ganzen Beitrag lesen Sie in unserer Printausgabe und im E-Paper am Mittwoch.

von Franca Niendorf

erstellt am 04.Jan.2017 | 05:00 Uhr

