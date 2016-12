Kräuterhexe liest in Boizenburg vor : Grimms Märchen sind der Sternenfee zu brutal

1 von 1 Foto: Franziska Meier 1 von 1

Es bedarf keine fünf Minuten, da hat Siegrid Schreiner einen mit ihren Geschichten bereits in den Bann gezogen. Die kleine zierliche Frau springt mitten im Gespräch auf, gestikuliert wild umher, als könnte sie gar nicht anders, um das Gesprochene durch Bewegung ihres Körpers zu untermalen. Auch ihre Stimme kann sie blitzschnell von honigsüß zu tief brummig verstellen. Sitzt man ihr gegenüber, verfällt man leicht in den Glauben, man säße im Theater, anstatt in einem buntgeschmückten, weihnachtlichen Wohnzimmer.

In der hiesigen Region kenne man sie unter dem Namen „Kräuterhexe“. Denn bereits seit sieben Jahren biete sie historische Stadtführungen in Boizenburg an. „Ich habe mich schon immer sehr für Geschichte interessiert und viel gelesen. Als ich vor gut 12 Jahren hierher zog, wollte ich unbedingt in dieser Richtung etwas machen“, erzählt die Wahl-Boizenburgerin, deren Wiege einst in Goslar stand. Mit 17 Jahren, nach Beendigung der Schule, sei Siegrid Schreiner für einige Zeit nach Frankreich gegangen. „Dort habe ich bei einer vierköpfigen Familie gelebt und mich um die Kinder, sowie den Haushalt gekümmert“, verrät sie im SVZ-Gespräch. Zwei Jahre lang sei sie dort auf eine Ballett-Schule gegangen und habe sogar auf der Bühne gestanden. „Doch irgendwann sagten meine Eltern zu mir, dass ich endlich meinen Beruf als Steuerberaterin beenden sollte. Das tat ich auch. Also ging ich wieder zurück nach Deutschland“, erzählt sie. In Hamburg habe sie ihren ersten Ehemann kennengelernt. Doch es dauerte nicht lange, da fand sie sich erneut im Ausland wieder. „Mein Mann und ich hatten das Bedürfnis, noch eine Sprache zu erlernen. Französisch konnte ich schon, also wanderten wir nach Kanada aus.“

Siegrid Schreiner lehnt sich zurück und lächelt leicht verträumt. „Ich habe noch nicht einmal den kanadischen Boden betreten, da hatte ich schon einen Job“, erinnert sich die quirlige Frau, die schon vieles in ihrem Leben ausprobiert habe. „Im Flugzeug traf ich den Chef der Speditionsfirma ,Kühne und Nagel’. Dieser bot mir eine Stelle an, da er händeringend eine Steuerberaterin suchte.“ In Toronto habe sie nicht nur ihren Mann mit einer Drei-Tage- Hochzeit geehelicht, sondern auch ihre erste Tochter zu Welt gebracht. „Damals habe ich mich dort wirklich sehr wohl gefühlt. “ Doch die Ballett-Schule habe ihr weniger zugesagt. „Ich hielt es dort gerademal drei Wochen aus. Meiner Meinung nach, waren die Lehrer nicht streng genug“, erzählt Siegrid Schreiner. Aber nach zwei- einhalb Jahren im Ausland verschlug es die zweifache Mutter erneut nach Deutschland, besser gesagt nach Hamburg, zurück. Dort habe die Künstlerin am Tage freiberuflich als Steuberaterin und abends in der Ballettschule „Lola Rogge“ gearbeitet. Ebenfalls spiele sie seit ihrer Kindheit Klavier. Erst einige Jahre später habe sie noch zusätzlich mit Saxophonspielen begonnen. „Ich kaufte mir auch ein Motorrad. Lief Schlitt- und Rollschuh. Ich habe alles gemacht, was irgendwie elegant war“, so Siegrid Schreiner. Doch mit dem Alter sei sie etwas vorsichtiger geworden. Nichtsdestotrotz verkleide sie sich heute noch gern. „Am liebsten spiele ich kleine Zwerge oder auch mit viel Schminke alte knöchrige Frauen“, betont die Schauspielerin. Für Kinder von fünf bis sieben Jahren biete sie bei sich zu Hause Märchenstunden an. „Dabei sitzen die Kleinen um mich herum auf ihren Kissen und ich erzähle ihnen als Sternenfee verkleidet meine selbstgeschriebenen Geschichten.“ Ihre Kurzgeschichten handelten dabei auch von politischen und aktuellen Themen. Sowie die derzeitige Flüchtlingssituation. „Mit etwas älteren Kindern versuche ich auch im Nachhinein noch einmal darüber zu reden“, erzählt sie. Ab nächstem Jahr im November könne man sich gern wieder bei ihr melden und einen Platz in ihrem Märchenzimmer buchen.

Am vergangenen Wochenende sei sie sogar auf dem Boizenburger Weihnachstmarkt unterwegs gewesen, um auch dort den Mädchen und Jungen vorzulesen. „Ich finde die Geschichten der Gebrüder Grimm ganz furchtbar“, meint sie. „Das sind für mich keine Kinder-, sondern Krimibücher“, stellt die ehemalige Hamburgerin fest. Es sei bewiesen, sagt sie, dass solche Bücher hauptsächlich für die Erwachsenen als Gruselmärchen geschrieben wurden, welche man sich am Kamin gegenseitig vorlas. Märchen müssten für sie lehrreich sein und nicht brutal. Die Geschichte von Dornröschen möge sie jedoch. „Die 13. Fee, die zum Essen ausgeladen wird, vermittelt uns eine wichtige Lektion. Denn die Fee wurde nicht eingeladen, weil sie mit goldenem, anstatt silbernem Besteck essen wollte. Heutzutage herrscht leider auch mehr Schein als Sein und wer meint, seine Protzigkeit raushängen zu lassen, der wird von seinen Mitmenschen schnell gemieden.“

Franziska Meier

erstellt am 12.Dez.2016 | 12:00 Uhr