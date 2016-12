Baustelle Hagenow-Heide : Grabenkämpfe sorgen nur für mehr Streit

1 von 1 Foto: Thorsten Meier 1 von 1

„Wir haben die Unterschriftenlisten auf Wunsch vieler Kuhstorfer verteilt. Und ich bedanke mich bei allen, die sie unterschrieben haben“, sagt Karin Schlee. Die Kuhstorferin gehört mit zu den Einwohnern, die seit Anfang September von der Vollsperrung der L04 in Hagenow Heide betroffen sind. (SVZ berichtete bereits mehrfach). Ebenso wie viele andere Bürger und Unternehmen aus Bresegard, Picher und Strohkirchen, denen so die Möglichkeit genommen worden sei, die Stadt Hagenow auf kurzem Wege zu erreichen.

Umleitung stellt hohe Belastung dar

„Die Umleitung über die K 22 mit einer Länge von etwa 20 Kilometern, die sich zudem in einem sehr schlechten Zustand befindet, stellt für alle Betroffenen in der Region eine hohe Belastung dar.“ Dass sich jetzt sogar die Kuhstorfer und die Hagenow Heider gegenseitig mit Vorwürfen überzögen, empfinde sie als schlimm. Ähnlich empfindet ihr Mann Harald: „Keiner hat damit gerechnet, dass so massiv gegen die Bürger aus beiden Orten entschieden wird. Die ganze Diskussion geht doch ins Leere, heizt nur die Stimmung auf. Ängste werden geschürt und Menschen gegeneinander ausgespielt. Die Grabenkämpfe der letzten Wochen sorgen nur für noch mehr Streit.“ Er persönlich sei im Vorfeld davon ausgegangen, dass die Planungen nicht so dilettantisch vorgenommen würden. „Doch da habe ich mich wohl geirrt.“ Er fordere als Kuhstorfer, so wie viele andere auch, den Bau einer temporären Behelfsstraße, die man mit Recycling befestigen könne, in Hagenow Heide parallel zur L 04, hinter der östlichen Wohnbebauung. Oder wenigstens die Öffnung des öffentlichen Heideweges für den Pkw-Verkehr.

Ärger und Wut über schleppende Arbeiten

„Ärger und Wut lösen auch die schleppend vorangehenden Bauarbeiten aus“, betont Harald Schlee. Er beklagt eine mangelnde Informationspolitik gegenüber den Bürgern beider Dörfer, stattdessen seien Gerüchte an der Tagesordnung.

Marco Haurenherm, Bürgermeister der Gemeinde Setzin, der auf dem jüngsten Amtsausschuss, ebenso wie seine Kollegen, mit dem Unmut der Kuhstorfer live konfrontiert wurde, wendet sich an die SVZ, der er vorwirft, Populismus zu schüren, zu unterstützen und mit der Berichterstattung „diesen Leuten eine Plattform zu geben“, so, dass die sich im Protest bestätigt sähen.

„Meiner Auffassung nach gab es im Vorfeld dieser Maßnahme, auch öffentlich bekanntgemacht, zahlreiche Informationsveranstaltungen. Doch es ist leider heutzutage so, dass sich immer weniger Bürger für allgemeine Belange interessieren. Die Menschen laufen mit Scheuklappen durch ihr eigenes Leben, aber wenn sie plötzlich auf eine Absperrschranke treffen, ist die Empörung groß.“ Und es werde nach den „Volksvertretern“ gerufen. „Man bezahle ja schließlich Steuern, warum brauchen wir euch überhaupt und so! Genau so war auch die Stimmung am vergangenen Dienstag Abend.

von Thorsten Meier

erstellt am 12.Dez.2016 | 20:45 Uhr