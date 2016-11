Boizenburg : Gemeinsam gegen Gewalt

1 von 1 1 von 1

Am 25. November findet der „Internationale Tag für die Beseitigung von Gewalt gegen Frauen“ statt und aus diesem Anlass versammeln sich gleich neun Gleichstellungsbeauftragte aus Westmecklenburg in Boizenburg. „Wir arbeiten ja eng in unserer Regionalgruppe zusammen. Und als gefragt wurde, ob jemand für diesen Tag etwas geplant hat, habe ich ,Hier’ gerufen“, erklärt Beate Benz, die Boizenburger Gleichstellungsbeauftragte, die ungewöhnliche Versammlung.

von Katja Frick

erstellt am 16.Nov.2016 | 05:00 Uhr

