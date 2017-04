Boizenburg : Faire Osteraktion an der Elbe

vergrößern 1 von 3 1 von 3





Diese Ostersuch-Aktion war rundum gelungen. „Ich habe selten so viele Menschen im Stadtgebiet unterwegs gesehen“, meinte ein Rentnerin am Sonnabend auf dem Marktplatz zu den Veranstaltern. Sie hatte mit ihrer Enkelin wegen der großen Anzahl von Suchenden trotz zweistündigen Ausschauhaltens keinen der 120 „fair_bock(t)“-Anhänger mehr gefunden, die die Jugendinitiative im gesamten Stadtgebiet am Karfreitag versteckt hatte. Doch wie die anderen Suchenden Boizenburgs, die sich zwar auf den Weg gemacht, aber nichts mehr gefunden hatten, bekam ihre Enkelin einen Trostpreis. „Das waren Überraschungseier, Stifte, Malbücher oder Springseile“, erklärte Ricke der SVZ. Die eigentlichen kleinen Ostergeschenke, die die glücklichen Finder am Sonnabendvormittag auf dem Marktplatz eintauschen konnten, waren kleine Holzspiele, Playmobil-Ostereier mit Piraten bzw. Nixen, Kinogutscheine oder Beutel mit Büchern und Spielen.

Die Anhänger waren in der Altstadt, im Stadtpark, auf der Siedlung und am Bahnhof versteckt gewesen, an Bäumen, Straßenrändern oder Kübelpflanzen.

von Katja Frick

erstellt am 19.Apr.2017 | 07:00 Uhr