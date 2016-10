Hagenow : Erste Halloween-Party im „Mecki“

1 von 1 1 von 1

Zweifache Premiere am Sonntag in Hagenow: Zum einen hieß es erstmalig am Vorabend von Halloween „Altes Kino meets Mecki“, zum anderen taten sich zwei Hagenower Gastronomen zusammen, um diese Halloween-Party in Hagenow auf die Beine zu stellen.

„Der Betreiber des Alten Kinos hatte jüngst das Problem, dass er mehr Feiern hatte, als er unterbringen konnte. Daher bot ich ihm dafür die Räumlichkeiten meines ,Mecki’ an“, erinnert sich Architekt Martin Giesenhagen an die Geburtsstunde der intensiveren Zusammenarbeit mit Wahram Sakarjan, den alle eigentlich nur Sladdi nennen.

Den kompletten Beitrag finden Sie im e-Paper Programm unserer Zeitung und natürlich in der Printausgabe am Montag.

von Tilo Röpcke

erstellt am 31.Okt.2016 | 21:00 Uhr

