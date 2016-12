Recycling-Kunst aus Müll : Einfall statt Abfall

1 von 1 Foto: Thorsten Meier 1 von 1

Alles Müll! Oder etwa nicht? Was unsereins achtlos wegwirft, kann man verwandeln - in Kunst, Kleidung oder Gebrauchsgegenstände. Und wohl niemand verwandelt seit Jahrzehnten Abfall kunstvoller in Alltagsprodukte als Renate Hille. Wer ihr Haus betritt, fühlt sich in eine andere Dimension versetzt. Eine Welt der unerschöpflichen Ideen, die die gebürtige Kolbergerin seit über sieben Jahrzehnten am Leben erhält.

„Meine Kunst aus Müll fördert die ästhetische Wiederverwendung des Weggeworfenen, es setzt das Niveau herauf“, betont die 76-Jährige und schmunzelt über die fragenden Blicke, die sie für diesen Satz nicht selten erntet. Schon als Zwölfjährige habe sie sich das Nähen selbst beigebracht. „Als Vier- oder Fünfjährige holte ich aus den zerbombten Häusern Decken, um ihnen zwar kein neues, aber ein anderes Leben zu geben.“

Müll die traurige Verlassenheit nehmen

Anders, das bedeutet für Renate Hille der Sinn ihres Daseins. Den weggeworfenen Dingen, die Mitmenschen damit bereits für tot erklärten, ihre traurige Verlassenheit zu nehmen.

„Es wird aus Gedankenlosigkeit einfach zu viel weggeworfen. Daraus wieder etwas zu machen, schafft wertvolle Unikate. Kaufen ist ein viel zu einfacher Weg“, sagt die Ausnahmekünstlerin, die kürzlich auf dem örtlichen 1. Adventsmärktchen ihr Publikum zum Staunen brachte. Nämlich mit Mode aus Recycling. „Viele der Models hätte die Kleidung am liebsten gleich anbehalten, weil sie sich darin so wohlgefühlt haben“, erinnert sich Renate Hille im SVZ-Gespräch. Sie wolle nicht belehren sondern antippen, sagt sie, die nichts verkaufe und sich als Allround-Talent bezeichnet. „Über Mode erreicht man viel mehr Menschen, weil sie ansteckend ist, polarisiert und fast jeder dazu eine Meinung hat.“

Die Recycling-Kunst aus Müll zähle nicht nur zu ihrer größten Lebensleidenschaft, sondern habe auch dafür gesorgt, dass sie selbstbewußter geworden sei, weil sie sich mit ihr auch international engagiere. „Ich finde das Material und habe dann die Idee dazu. Umgekehrt funktioniert es nicht. Eine Skizze wäre mir einfach zu langweilig.“ Auf ihre Ideen könne sie sich zu 100 Prozent verlassen, verrät die Wahl-Neuhoferin, die seit 2003 in dem kleinen Ort lebt und arbeitet. Denkpausen kenne sie nicht. Ihr sei es wichtig, den Menschen zu zeigen, dass Recycling-Kunst auch die Umwelt schone.

„Ich möchte diejenigen, die sich mit meinen Werken befassen, dazu anregen, Verantwortung zu übernehmen. Und sich vor allem der Unersättlichkeit bewusst zu werden, die so viele von uns treibt, immer mehr und mehr Dinge zu besitzen. Man brauche eigentlich so wenig, um glücklich zu sein, sagt Renate Hille, die sich auch ein bisschen als unerschrockene Kämpferin gegen die wachsenden Müllberge auf der Welt sieht. „Ich bin eine absolute Idealistin, die einige Zeitgenossen sicher belächeln. Aber Geld hat mir nie viel bedeutet, ich bin sehr sparsam und stelle vieles selber her. Viel wichtiger sind mir soziale Kontakte. Sie sind unbezahlbar.“

Künstlerin foografiert ihre Werke

Von allem, was sie herstelle, mache sie seit 13 Jahren auch Bilder. So seien bisher über 7000 Fotos entstanden. „Ich freue mich, wenn ich die Freude am Umgestalten weiter geben kann, denn ich mag dieses Spiel“, gesteht Renate Hille, die weiß, dass für ihre Art des Lebens auch Mut gehört. „Ich falle auf mit dem, was ich tue. Aber ich freue mich über jeden Tag, den ich erleben darf. Angst vor dem Tod habe ich nicht.“ Besorgt sei sie eher über den allgemeinen Verpackungswahn, den Massenkonsum und die Landschaftszerstörung. „Die ökologische Katastrophe der Überflussgesellschaft nimmt weiterhin ihren Fortgang. Darauf zu reagieren, hieße konsequenter Konsumverzicht. „Was man nicht kauft, braucht man schließlich auch nicht wegzuwerfen.“

Im Kleinen Großes zu bewirken, das sei ihr Ansporn, sagt Renate Hille. Eine Frau, die auf eindrückliche Art und Weise den „letzten Dreck“ hinterfragt. Und damit nicht zuletzt auch die Wertvorstellungen unserer nimmersatten Konsumgesellschaft.

von Thorsten Meier

erstellt am 12.Dez.2016 | 08:00 Uhr

