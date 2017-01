Hagenow : Die Idee vom digitalen Amt

1 von 1 Foto: nien 1 von 1

Lange schon schwirrt die Idee im Kopf. Und auch der Beschluss liegt seit zwei Jahren in der Schublade. Jetzt soll es endlich losgehen: Im Januar will das Amt Hagenow-Land mit seinem neuen Online-Dienst transparenter für die Bürger werden. Dann können sie beispielsweise Beschlüsse, und später auch Sitzungsprotokolle, einsehen. Gleichzeitig sollen die Bürgermeister Tablets erhalten, um künftig die Vorteile der digitalen Arbeitsweise nutzen zu können. Das große Ziel: Spätestens 2019 sollen alle Gemeinden im Amt mit dem System arbeiten. Doch warum hat es so lange gedauert?

von Franca Niendorf

erstellt am 05.Jan.2017 | 05:00 Uhr

