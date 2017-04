Boizenburg : Bonbonfabrik gewährt Einblicke

vergrößern 1 von 1 Foto: role 1 von 1

Die Bonbons und Fruchtgummis aus der Fliesenstadt werden mittlerweile in über 20 Ländern auf der ganzen Welt genascht. Es gibt sie in den unterschiedlichsten Farben und Formen, verpackt in Tüten, Dosen oder Kartons. Aber wie werden die Leckereien gemacht und verpackt?

Darüber informierte das Unternehmen Sweet Tec und der Verein Food Academy Mitarbeiter der Jobcenter aus Westmecklenburg.

Den kompletten Beitrag finden Sie im e-paper Programm unserer Zeitung und natürlich in der Printausgabe am Donnerstag.