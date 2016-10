Zarrentin : Bahnhof künftig als Domizil für Alt und Jung?

1 von 1 1 von 1

Bürgermeister Klaus Draeger hat einen Traum: „Ich fände es gut, wenn wir als Stadt den alten Bahnhof kaufen könnten, um ihn zu einer Begegnungsstätte für Alt und Jung auszubauen. So schlagen wir zwei Fliegen mit einer Klappe. Wir bewahren das historische Ensemble vor dem weiteren Verfall und schaffen einen längst überfälligen Treff“, erklärt der Stadtobere. Einen Kaufantrag habe Zarrentin bereits vor einiger Zeit an den Planungsverband gestellt. Dem nämlich gehöre Strecke und Gebäude. Ein seit langem angestrebter Verkauf des gesamten Areals an Investoren von auswärts sei bisher gescheitert.

„2017 soll in Zarrentin ein Jugendparlament ins Leben gerufen werden. Gemeinsam mit dem örtlichen Gewerbe- und Tourismusverein könnte das Gebäude in ein Mehrgenerationenhaus umgebaut werden“, betont Draeger im SVZ-Gespräch.

Den kompletten Beitrag finden Sie im e-Paper Programm unserer Zeitung und natürlich in der Printausgabe am Dienstag.

von Thorsten Meier

erstellt am 24.Okt.2016 | 21:00 Uhr

