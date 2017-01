Zarrentin : Aus mutiger Idee wird Bauprojekt

1 von 1 Foto: Thorsten Meier 1 von 1

„Die Idee geistert uns schon seit über einem Jahr durch die Köpfe, da es bei uns in der Stadt einen Ärztemangel gibt“, sagt Zarrentins Bürgermeister Klaus Draeger und meint damit ein mutiges Projekt, das bereits in diesem Jahr in Angriff genommen werden soll. Es geht um ein dringend benötigtes Ärztehaus für die Schaalseestadt.

„Die jetzigen Räumlichkeiten sind längst nicht mehr zeitgemäß. Momentan haben wir drei Allgemeinmediziner in Zarrentin, die in der alten Ambulanz in der Bahnhofstraße praktizieren“, berichtet der Stadtobere weiter. Ursprünglichen Überlegungen zufolge habe man ein neues Ärztehaus im Time-Park ansiedeln wollen. Doch das sei hinfällig geworden, da man einen vernünftigen Abschluss hinter dem Neubau der Firma Sokolowski bräuchte, wo der Stadt etwa 1600 Quadratmeter Bauland gehörten.

von Thorsten Meier

erstellt am 02.Jan.2017 | 21:00 Uhr

