Vellahn : Auf der Suche nach neuem Wasser

vergrößern 1 von 2 Foto: Thorsten Meier 1 von 2

„Die Mitglieder des Angelvereins ,Gut Fang Vellahn’ e.V. sind nicht nur fleißige Heger und Pfleger dieses ursprünglich einmal so prachtvollen, in der Vergangenheit manchmal sogar übergelaufenen Wasser-Biotops und Vereinsgewässers. Sie fühlen sich als verantwortungsvolle Mitgestalter traditionell seit über 50 Jahren mit diesem Kleinod verbunden, das dringend gerettet werden muss“, beschwört Georg Wendt als Vorsitzender Petrijünger-Truppe. Denn der Töpferteich trocknet immer weiter aus. Den einstigen Abfluss in etwa drei Meter Höhe erreicht die versandete „Pfütze“ schon seit Jahren nicht mehr. Denn der Teich habe zwar einen Abfluss, aber keinen natürlichen Zulauf mehr, sagt Wendt.

Den ganzen Beitrag lesen Sie in der SVZ-Ausgabe am Donnerstag.

von Thorsten Meier

erstellt am 30.Nov.2016 | 21:00 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen