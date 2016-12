SVZ-Wochenend-Interview : Zwei Päpsten die Hand geschüttelt

1 von 1 Foto: Jens Griesbach 1 von 1

Astrid Bartels, geboren 1962 in Güstrow, ist ein bekanntes Gesicht in der Barlachstadt. Als Fotografenmeisterin ist sie bei Einschulungen, Hochzeiten und anderen Festlichkeiten mit ihrer Kamera im Einsatz. Auch in der katholischen Kirche Güstrow engagiert sie sich. Nach Schulzeit und Ausbildung zur Fotolaborantin/Fotografin in Güstrow, ist Astrid Bartels seit 2000 Meisterin und wird im kommenden Jahr 20 Jahre Selbstständigkeit feiern.



Wo ist Ihr Lieblingsplatz?

Dort, wo ich mit lieben Menschen zusammensitzen und erzählen kann. Sehr gerne auch an meinem Kamin.

Was würden Sie als Bürgermeister in Ihrem Wohnort sofort ändern?

Die Straßen in Güstrow sind teilweise noch in schlechtem Zustand und bei den sanierten fehlt mir das Verständnis, warum oder wie saniert wurde. Wenn, was erzählt wird, die Stadt über die Neuvergabe von Märkten auf dem Distelberg mitbestimmt, verstehe ich einiges nicht. Auf dem Pferdemarkt reihen sich doch auch Bäckerläden, Schuhläden...

Wo kann man Sie am ehesten treffen?

In meinem Fotostudio in der Grünen Straße 17.

Womit haben Sie Ihr erstes Geld verdient?

In den Sommerferien in der 9. Klasse habe ich im Labor des Krankenhauses gearbeitet.

Wofür haben Sie es ausgegeben?

Für mein erstes eigenes Fahrrad.

Was würden Sie gerne können?

Etwas besser Klavier spielen. Und vor allem auch besser mit dem Computer zurecht kommen. Der ist für mich oft ein Buch mit sieben Siegeln.

Was stört Sie an anderen?

Unzuverlässigkeit, Unehrlichkeit und Unflexibilität.

Worüber haben Sie zuletzt herzlich gelacht?

Über die Denkweise meiner Großneffen, zwei und vier Jahre alt.

Was haben Sie zuletzt Unvernünftiges getan?

Jeden Tag tue ich etwas, was nicht vernünftig ist.

Wer ist Ihr persönlicher Held und warum?

Es wäre nicht fair, das auf einen Menschen festzulegen.

Welches Buch lesen Sie gerade?

Zuletzt habe ich einige Bücher mit Krippenspielen für Kinder gelesen. Jetzt proben wir mit 16 Kindern für den Familiengottesdienst Heilig Abend in der Katholischen Kirche ein Minimusical ein. Ein besonderer Adventskalender ist mit vielen Texten und Geschichten gefüllt und so momentan mein tägliches „Buch“.

Welche Fernsehsendung verpassen Sie nie?

Da bin ich nicht so festgelegt. Sehr gerne sehe ich Quizsendungen oder Talkshows.

Wo trifft man Sie eher: bei einer Karnevalsfeier oder bei einem Fußballspiel?

Eher beim Fußball, wenn ich zu Hause oder bei Freunden auf der Couch sitze.

Wen würden Sie gerne mal treffen?

Die Begegnung mit Papst Benedikt emer. ganz nah fehlt mir, da ich seinem Vorgänger Papst Johannes Paul II. und seinem Nachfolger Papst Franziskus schon die Hand reichen durfte. Sehr gerne würde ich auch Günter Jauch treffen wollen.

Wenn Sie kochen: Was kommt dann bei Ihnen auf den Tisch, griechische, italienische, chinesische oder deutsche Gerichte?

Ich koche selten, aber wenn, dann eher deutsche oder italienische Küche. Mindestens einmal im Jahr wird indisch gekocht, gemeinsam mit einem Pfarrer aus Indien.

Mit welchem Lied verbinden Sie Ihre schönste Erinnerung?

Das Niels Stensen-Lied. Zu dessen Seligsprechung 1988 in Rom und Florenz gesungen zu haben, ist eine wertvolle Erinnerung.

An welches Geschenk erinnern Sie sich noch gerne und von wem haben Sie es bekommen?

Eine Armbanduhr zum Abschluss der 10. Klasse von meinen Eltern oder in näherer Vergangenheit eine Fahrt nach Paris zum 50. Geburtstag von lieben Freunden.

Welchen Traum möchten Sie sich noch erfüllen?

Träume sollten nicht ausgeplaudert werden.

Wie gestalten Sie ihre Freizeit als Rentner?

Ich hoffe, bei guter Gesundheit noch etwas reisen zu können und mehr Zeit zu haben für die Dinge, die mir Spaß machen.

Wem sollten wir diese Fragen ebenfalls stellen und warum?

Ulf Godemann, Nachbar und Inhaber von Friseurgeschäften in Güstrow.