Güstrower SC : Zum fünften Mal „Weihnachten auf Rollen“

1 von 1 Foto: Sieglinde Seidel 1 von 1

Beim Training wuselt es von Kindern auf Rollen in der Sporthalle der Sportschule Güstrow. 46 aktive Läufer und Läuferinnen zwischen vier und 17 Jahren gehören zur Rollsportgruppe des Güstrower SC 09, die am 17. und 18. Dezember, jeweils um 16.30 Uhr, zwei Aufführungen „Weihnachten auf Rollen“ in der Halle der Sportschule Güstrow haben werden. „Alle Kinder freuen sich schon sehr darauf. Hier können sie zeigen, was sie im Jahr gelernt haben“, sagt Trainerin Dörthe Tessnow. Einlass ist am Wochenende jeweils um 15 Uhr. Karten für die Aufführung am Sonntag sind in den Famila-Märkten in Güstrow erhältlich. Für Sonnabend sind schon alle Karten weg.

Erstmals gibt es ein Anfängerpaar bei den Aufführungen zu sehen. Luise Klein (10) und Nick-Olaf Schmidt (11) zeigen etwas von ihrem Können. „Sie werden dann auch auf ein Meisterklassepaar treffen“, verrät Trainerin Kerstin Witteck. „Das wird auch für die beiden ein besonderer Höhepunkt werden.“ In der Pause wird für das leibliche Wohl des Publikums gesorgt. Es gibt eine Tombola, Kuchen, Kaffee und vieles mehr. „Mütter engagieren sich hier überall mit, auch bei der Dekoration und den Kostümen“, so Dörthe Tessnow. Die Tänze für das Programm stehen, doch viele Kleinigkeiten seien noch zu bedenken. Auch wenn es das fünfte Mal ist, die Aufregung sei nach wie vor bei Kindern und Trainern groß.