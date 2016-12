Friedhof Güstrow : Zaun und Buchenhecke für Friedhof

1 von 1 Foto: Christian Menzel 1 von 1

Letzte Arbeiten auf dem Güstrower Friedhof für dieses Jahr. Dank des offenen Wetters konnte die zirka 130 Meter lange Buchenhecke auf der Seite des neuen Parkplatzes noch vor Jahresschluss gepflanzt werden. Kurz davor war in gleicher Länge ein Zaun gesetzt worden. „Damit hoffen wir, dass der Friedhof von dieser Seite vor Rehen geschützt ist“, sagt Friedhofsverwalter Holger Büttner. Wegen der Hecke waren Abstimmungen mit dem Landesamt für Denkmalpflege und der Unteren Naturschutzbehörde notwendig. „Es ist wieder eine Buchenhecke geworden“, versichert Büttner.

Im nächsten Jahr soll an dieser Stelle ein Übergang vom neuen Parkplatz zur Feierhalle geschaffen werden. Der Friedhofsverwalter hofft, dass mit den Arbeiten im Frühjahr begonnen werden kann. Ein weiteres Vorhaben auf seinem Zettel ist eine neue Urnen-Gemeinschaftsanlage. Es wäre die sechste auf dem Friedhof und würde zirka 120 bis 150 Beisetzungen ermöglichen.

Das Erfordernis einer neuen Anlage bestätigt einen Trend, der sich auch in diesem Jahr fortgesetzt hat: Die Zahl der Erdbestattungen geht zurück, die der Urnenbeisetzungen steigt. Für 2016 zählte Büttner bislang 430 Beisetzungen, davon 30 Erdbestattungen. Zur gleichen Zeit im Vorjahr waren es noch 40. „Immer mehr nimmt der Friedhof den Charakter eines Parks an“, überlegt Holger Büttner. Mit Auswirkungen auf das Personal. Seine acht Mitarbeiter sind jetzt vorrangig mit der Pflege der Freiflächen und der Gemeinschaftsanlagen beschäftigt. „Die Arbeit ist nicht weniger geworden, nur anders“, sagt Büttner.

Der Friedhofsverwalter hat noch einige Wünsche für 2017. So müsste die Friedhofsmauer am St.-Jürgensweg instand gesetzt werden. In der Mauer sind Risse und eine neue Farbfassung würde sie auch vertragen. Außerdem wünscht sich Büttner eine Kehrmaschine. Während der Übergang zur Trauerhalle und die Urnen-Gemeinschaftsanlage abgesegnet sind, muss Büttner über die letzten beiden Vorhaben noch mit dem Kirchgemeinderat der Pfarrgemeinde verhandeln. „Ich hoffe, die notwendigen Mittel dafür werden in den Haushalt eingestellt“, sagt der Friedhofsverwalter.





