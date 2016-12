Güstrower Freizeitbad : Wichtiger Schritt für „Oase“

1 von 1 Foto: Eckhard Rosentreter 1 von 1

Das Projekt Sanierung und Attraktivierung des Güstrower Freizeit- und Erholungsbades „Oase“ kommt jetzt in die Gänge. Vor zwei Wochen vergab die Jury des Bieterwettbewerbes die Planungsarbeiten an ein mit der Materie vertrautes Büro aus Sachsen. Am Ende der ersten drei von neun Planungsphasen werde die Kostenrechnung für das Vorhaben stehen, informiert Andreas Brunotte. Der 1. Stadtrat fungiert seit Juni interimsmäßig als Geschäftsführer des kommunalen Unternehmens. Die Position ist jetzt ausgeschrieben. Zuvor hatte es in der Gesellschafterversammlung Überlegungen zum Aufbau einer Betriebsführungsgesellschaft für die „Oase“ gegeben, die hätten sich jedoch als nicht wirtschaftlich erwiesen. Im Frühjahr 2017, so rechnet Brunotte, könnte ein Mann bzw. eine Frau vom Fach die Geschäftsführung von ihm übernommen haben.

Zum gleichen Zeitpunkt idealerweise sollten auch die Planungsentwürfe für das Projekt vorliegen, hofft Brunotte. Verschiedene Eckpunkte des Vorhabens reißt Betriebsleiter Frank Schlatz schon mal an. So soll der Gaststättenbetrieb vom Badebereich getrennt werden und somit mehr Aufenthaltsqualität für Badende sowie Gastronomiebesucher gelingen. Der frei werdende Raum im Bad soll mit zusätzlichen Angeboten, eventuell einer Spielecke, bestückt werden. Die Gastronomie bekäme auch einen separaten Eingang. Zweiter Komplex: Verbesserung der Wellnessangebote. Kernelemente sind eine zusätzliche, größere Sauna, eine Salzgrotte und mehr Ruhebereiche. Schließlich soll im Zuge der Bauarbeiten das Bad auch barrierefrei gestaltet werden. Das Führungspersonal der aktuell 27 beschäftigten Mitarbeiter soll aus der Stadtwerke-Verwaltung am Hohen Rad aus- und in zu schaffende Büros in der „Oase“ ziehen.

Neben der Attraktivierung steht die Sanierung des Bades an. Nach inzwischen fast 18 Jahren Betriebszeit sei die Technik auf einen aktuellen Stand zu bringen.

Alles in allem sind Kosten von rund 3,5 Millionen Euro veranschlagt. „Dahinter stehen aber noch Fragezeichen“, betont Brunotte. Schließlich stünden Untersuchungen der Bausubstanz und der Technik noch aus. „Negative Überraschungen“ – auf die man freilich nicht hoffe – würden bei einer Sanierung „in der Natur der Sache “ liegen.

Ein zweites Fragezeichen steht noch hinter der finanziellen Förderung. Hier aber, „bei einem so wichtigen Objekt“, rechnet der Geschäftsführer nicht wirklich mit negativen Überraschungen.

Baustart für das große Vorhaben wäre frühestens 2018, sagt Andreas Brunotte mit dem Stand von heute. Da die Planung jetzt erst beginnt, könne er noch nicht sagen, welche Einschränkungen es für den öffentlichen Betrieb geben wird. Klar ist, dass natürlich Bereiche während Umbau und Sanierung geschlossen werden müssen. Völlig offen sei derzeit, ob die gesamte Einrichtung für vielleicht ein halbes Jahr komplett schließt, oder ob es abschnittsweise Sperrungen für längere Zeiträume geben wird. „Gesichert wird aber, dass die Arbeitsverhältnisse der Mitarbeiter erhalten bleiben“, sichert Brunotte zu.

Hinten an gestellt habe die „Oase“ erst mal die Suche nach einem weiteren Schwimmmeister. Wegen dieser vakanten Stelle ist der öffentliche Badebetrieb seit knapp drei Jahren auf fünf Wochentage beschränkt. Dies noch vor der Sanierung wieder auszudehnen, sei nicht beabsichtigt. Brunotte: „Das wäre jetzt nicht mehr sinnvoll.“ Ohnehin habe er feststellen können, dass die Besucherzahlen trotz der Einschränkung nicht zurück gegangen wären. Rund 120 000 Gäste zähle das Haus zu seinen Öffnungszeiten jährlich. Rechne man Schulen, Vereine, DRK, Fachhochschule hinzu (die auch montags und dienstags schwimmen), kämen noch einmal 20 000 drauf.

von Eckhard Rosentreter

erstellt am 02.Dez.2016 | 21:00 Uhr

