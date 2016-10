Leserfoto-Aktion : Voten Sie für Ihren Oktober-Favoriten

vergrößern 1 von 5 1 von 5









Große Resonanz findet unsere Leserfoto-Aktion, die über ein Jahr laufen wird und an deren Ende ein Fotokalender stehen wird. Täglich erreichen uns Bilder von den Lieblingsplätzen unserer Leser in den Regionen Güstrow, Laage und Krakow am See. Fünf Wochensieger sind ermittelt. Jetzt sind Sie, liebe Leser, an der Reihe. Das erste Mal dürfen sie heute abstimmen, welches der fünf Wochensiegerfotos Ihnen am besten gefällt. Sie entscheiden, welches dieser Fotos das Kalenderblatt Oktober zieren wird.

Erwartungsgemäß lieben die Hobbyfotografen die Natur. Dort haben sie ihre Lieblingsplätze, dort finden sie ihre Motive. Das sind der Schmetterling auf der Vanilleblume, der Regenbogen über dem Krakower See, der Blick auf die Barlachstadt Güstrow mit der Pfarrkirche im Mittelpunkt, der Lustgarten am Renaissanceschloss mit letzten Lavendelblüten und der noch nicht asphaltierte Landweg zum Sumpfsee in Güstrow.

Stimmen Sie, liebe Leser, heute ab! Noch bis morgen, 8 Uhr, kann abgestimmt werden. Dafür klicken Sie einfach in unserer Bildergalerie auf das "Daumen hoch"-Symbol unter Ihrem Lieblingsbild.

Neben der Möglichkeit der Abstimmung können Sie auch selbst an der Fotoleser-Aktion teilnehmen und Ihr Bild hochladen. Wir sind gespannt auf die Fotos, die ihre Lieblingsplätze zeigen. Heute und morgen aber geht es erst einmal um den Monatssieger Oktober.

von Regina Mai

erstellt am 01.Nov.2016 | 05:00 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen