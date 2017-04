SVZ-Leserfoto-Aktion : Still ruht der See bei Vietgest

vergrößern 1 von 1 Foto: Christian Mroch 1 von 1

Ruhe am Tiefen Ziest. Hier bei Vietgest kann man in den Abendstunden die Seele baumeln lassen. Das findet auch unser Leser und Hobbyfotograf Christian Mroch aus Güstrow und beteiligt sich mit seinem stimmungsvollen Foto an der großen SVZ-Leserfoto-Aktion. „Die Ruhe an dem See ist für mich vor allem in den Abendstunden sagenhaft“, schreibt er dazu. „Das ist mein Lieblingsort.“

Machen Sie doch auch gleich von Ihrem Lieblingsplatz ein schönes Foto und schicken Sie es an unsere Güstrower Lokalredaktion! Aktuell suchen wir immer noch die schönsten Fotos für den Monat April. Das beste Foto des Monats kommt in den großen SVZ-Kalender 2018. Wie Sie teilnehmen können, lesen Sie unten.

So werden Sie Monatssieger:

Wir suchen die besten Hobbyfotografen mit den schönsten Motiven unter dem Motto „Mein Lieblingsplatz“.

Ein Jahr lang küren wir jeweils einen Wochensieger und Sie dürfen am Monatsende – im Internet oder telefonisch – entscheiden, wer das schönste Foto des Monats geschossen hat.

Bitte beachten Sie folgende Hinweise:

• Die Auflösung der Fotos sollte mindestens 300 dpi hoch sein

• Fotos im Querformat

• Fotos nie bearbeiten

• Bildtext mitliefern: was auf dem Foto zu sehen ist, wo fotografiert und warum gerade dieses Motiv gewählt wurde

• Namen, Anschrift und Telefonnummer unbedingt vermerken

• Bilder an guestrow@svz.de, Kennwort: Fotoaktion oder unser Online-Formular nutzen

• jeder Teilnehmer kann nur einmal Monatssieger werden

• Mit der Teilnahme stimmen Sie unseren Nutzungsbedingungen für Fotoaktionen zu, die Sie unter AGB auf svz.de finden oder in der Redaktion einsehen können.