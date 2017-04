Schwerer Unfall auf A19 : Massencrash bei Güstrow - 5 Verletzte

vergrößern 1 von 7 1 von 7













Wegen eines heftigen Hagelschauers hat sich am Ostermontag eine Massenkarambolage auf der Autobahn 19 bei Güstrow ereignet. Daran beteiligt waren laut Polizeiangaben sechs Fahrzeuge, insgesamt fünf Insassen wurden zum Teil schwer verletzt.

Mehr zum Thema B 110 bei Thulendorf : Sicht in Hagelschauer verloren: Frau knallt gegen Baum

Wie die Beamten mitteilten, kam es gegen 11 Uhr zu dem Crash zwischen den Anschlussstellen Krakow am See und Teterow auf der A19 in Richtung Rostock. Weil plötzlich ein heftiger Hagelschauer niederging, verloren mehrere Fahrzeugführer die Kontrolle. Insgesamt sechs Autos stießen daraufhin zusammen.

Kurz nach dem Unglück kam ein Großaufgebot an Rettungskräften zum Einsatz. Darunter mehrere Rettungswagen, Notärzte und der Hubschrauber "Christoph 34". Nachdem sich die alarmierten Autobahnpolizisten einen ersten Überblick verschafft hatten, stand fest, dass sich insgesamt fünf Insassen verletzt hatten. Einer von ihnen schwer, vier leicht. Die meisten von ihnen kamen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Strecke wurde während der Unfallaufnahme einspurig gesperrt, die Autobahnauffahrt hingegen vollständig. Der Sachschaden an den Fahrzeugen geht in die Zehntausende. Die polizeilichen Ermittlungen sind aufgenommen worden.