Alte Synagoge Krakow am See : Kulturhalle wird 150 Jahre alt

vergrößern 1 von 3 Foto: Eckhard Rosentreter 1 von 3





Das 150-jährige Bestehen des ehemaligen Gotteshauses am Schulplatz feierte jetzt der Krakower Kulturverein „Alte Synagoge“. Am 12. September 1866 war das Gotteshaus der israelitischen Gemeinde eröffnet worden. Bereits 1920 verkaufte die jüdische Gemeinde das Haus an die Stadt mit der Auflage, dass es weiter öffentlich bleibe. Vom Arbeitersportbund „Fichte“ als Turnhalle genutzt, blieb das Haus von der Pogromnacht unbeschadet. Nach dem Krieg diente es zeitweilig als Getreidelager, später dann bis 1984 Krakower Schülern wieder als Turnhalle. Mit Hilfe von Städtebaufördermitteln erfuhr das Haus nach der Wende eine Komplettsanierung. In dem Zusammenhang gründete sich der Kulturverein „Alte Synagoge“, der seinen Sitz im Haus hat und dort seither mit verschiedensten Veranstaltungen und regelmäßigen Ausstellungen das kulturelle Leben im Luftkurort prägt.

Alljährlich bildet eine Weihnachtsausstellung den Jahresabschluss des Kulturvereins. Gleich zwei Expositionen sind in diesem Jahr, noch bis zum 12. Januar 2017, zu sehen. „Blitzlichter der Geschichte“ heißt die von Marvin Fetzer. Der Zwölfjährige Krakower Schüler hat viele Playmobil-Figuren gesammelt und diese in einem Dutzend Vitrinen thematisch zusammengestellt. Jede einzelne Vitrine stellt somit eine aus Sicht des Kindes dargestellte Momentaufnahme der Geschichte dar – von der Zeit der Dinosaurier, das alte Ägypten, Mittelalter und Wilder Westen bis hin zu den beiden Weltkriegen des vorigen Jahrhunderts. Zugleich repräsentiert diese Ausstellung auch einen Teil der Geschichte des Unternehmens Playmobil selbst. Begleittexte ordnen sowohl den historischen Teil wie auch das Spielsystem ein. Ergänzt wird Marvin Fetzers Sammlung durch eine Leihgabe von Nele und Nora Kramer.

Den zweiten Ausstellungsteil bilden Schülerarbeiten aus dem Kunstunterricht an der Regionalen Schule Krakow am See. „Von berühmten Künstlern inspiriert“, lautet der Untertitel, womit das Spektrum weiter gefasst ist, als es der Titel „Hundertwassermalerei“ suggerieren mag.

Am Sonnabend, 17. Dezember, lädt der Kulturverein zudem zum Adventskonzert in die ehemalige Synagoge ein. Ab 16 Uhr erklingt „Maritimer Kraftgesang“ mit dem Shantychor „Breitlings“.

von Eckhard Rosentreter

erstellt am 13.Dez.2016 | 21:00 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen