Leser-Fotoaktion : Ihre Stimme fürs Kalenderblatt

vergrößern 1 von 4 1 von 4







Große Resonanz findet unsere Leserfoto-Aktion, die über ein Jahr laufen und an deren Ende ein Fotokalender stehen wird. Täglich erreichen uns Bilder von den Lieblingsplätzen unserer Leser in den Regionen Güstrow, Laage und Krakow am See. Vier Wochensieger im November sind ermittelt. Jetzt sind Sie, liebe Leser, an der Reihe. Sie stimmen darüber ab, welches der vier Wochensiegerfotos Ihnen am besten gefällt. Sie entscheiden, welches dieser Fotos das Kalenderblatt November zieren wird.

Auch wenn der November – grau und wenig aufregend – wohl kaum von jemandem als Lieblingsmonat genannt wird, hatte er doch besonders in der vergangenen Woche für Naturliebhaber einiges zu bieten. Hobbyfotografen, so erscheint es, sind Naturliebhaber. Die Sonnenaufgänge und Sonnenuntergänge waren besonders an den vergangenen Tagen ein bewunderswertes Naturschauspiel. Mit viele Dramatik und einem Farbenspiel von Rot über Orange bis Gelb verzauberten sie die Betrachter für einen Augenblick. So verwundert es nicht, das das Leserfoto der Woche von Steffi Manske einen Sonnenuntergang zeigt. Diesen beobachtete sie bei einem Spaziergang im Güstrower Schlosspark. „Nur schemenhaft ist die Silhouette des Schlosses und der Umgebung zu erkennen“, schreibt Steffi Manske. Dieser Moment habe sie besonders fasziniert. Der Schlosspark und die angrenzende Altstadt ist für sie der schönste Ort in Güstrow, um zu flanieren und die Gedanken schweifen zu lassen. „Einfach mein Lieblingsplatz“, betont Steffi Manske.

Stimmen Sie, liebe Leser, heute ab! Greifen Sie zum Telefon und wählen sie die Nummer unter dem Bild, das Ihnen am besten gefällt. Von heute, 8 Uhr, bis morgen, 8 Uhr, sind die Leitungen geschaltet. In dieser Zeit können sie auch im Internet über www.svz.de/lieblingsplatz abstimmen. Dort finden Sie ebenfalls alles über unsere Leserfoto-Aktion. Neben der Möglichkeit der Abstimmung gibt es dort auch ein Formular, das es Ihnen ganz einfach macht, selbst an der Fotoleser-Aktion teilzunehmen. Wir sind gespannt auf die Fotos, die ihre Lieblingsplätze zeigen. Heute und morgen aber geht es erst einmal um den Monatssieger November .

*0,14€/Anruf aus dem dt. Festnetz, ggf. abw. Preise aus dem Mobilfunknetz. Mitarbeiter beteiligter Firmen und deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Wir suchen die besten Hobbyfotografen mit den schönsten Motiven unter dem Motto „Mein Lieblingsplatz“. Ein Jahr lang küren wir jeweils einen Wochensieger und Sie dürfen wieder am Monatsende – im Internet oder telefonisch – entscheiden, wer das schönste Foto des Monats geschossen hat.

Bitte beachten Sie folgende Hinweise:

• Die Auflösung der Fotos sollte mindestens 300 dpi hoch sein – fotografieren höchster Auflösung

• Fotos im Querformat

• Fotos nie bearbeiten

• Bildtext mitliefern: was auf dem Foto zu sehen ist, wo fotografiert und warum gerade dieses Motiv gewählt wurde

• Namen, Anschrift und Telefonnummer unbedingt vermerken

• Bilder an guestrow@svz.de, Kennwort: Fotoaktion oder unser Online-Formular nutzen

• jeder Teilnehmer kann nur einmal Monatssieger werden

• Mit der Teilnahme stimmen Sie unseren Nutzungsbedingungen für Fotoaktionen zu, die Sie unter AGB auf svz.de finden oder in unserer Redaktion einsehen können.

von Regina Mai

erstellt am 28.Nov.2016 | 05:00 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen