Mein Lieblingsplatz : Frostige Motive im Dezember

1 von 1 Foto: Manuela Rünger 1 von 1

Zwar liegt noch kein Schnee, aber auch der Raureif sorgt für viele schöne Fotomotive in der Region Güstrow, Krakow am See und Laage. Auch Hobbyfotografin Manuela Rünger griff angesichts dieser frostigen Wiese bei Mühl Rosin zur Kamera. „Mich beeindruckt die unberührte, ruhige Landschaft. Ein Ort, um die Seele baumeln zu lassen“, schreibt die Mühl-Rosinerin zu ihrem Lieblingsplatz und wird damit zum ersten Wochensieger im Monat Dezember.

Haben auch Sie eine tolle Fotoaufnahme im Dezember gemacht? Dann schicken Sie sie an unsere Redaktion – wie es geht steht unten ausführlich. Die besten Fotos des Monats kommen in unseren SVZ-Jahreskalender 2018.

So machen Sie mit:

• Die Auflösung der Fotos sollte mindestens 300 dpi hoch sein – fotografieren höchster Auflösung

• Fotos im Querformat

• Fotos nie bearbeiten

• Bildtext mitliefern: was auf dem Foto zu sehen ist, wo fotografiert und warum gerade dieses Motiv gewählt wurde

• Namen, Anschrift und Telefonnummer unbedingt vermerken

• Bilder an guestrow@svz.de, Kennwort: Fotoaktion oder unser Online-Formular nutzen

• Monatssieger werden vorgestellt

• jeder Teilnehmer kann nur einmal Monatssieger werden

• Mit der Teilnahme stimmen Sie unseren Nutzungsbedingungen für Fotoaktionen zu, die Sie unter AGB auf svz.de finden oder in unserer Redaktion einsehen können.

von Caroline Weißert

erstellt am 05.Dez.2016 | 05:00 Uhr