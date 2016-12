Güstrow : Feuer erfasst Kleidung einer Rentnerin

1 von 1 Foto: Patrick Seeger (Illustration) 1 von 1

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Güstrow (Landkreis Rostock) ist eine Frau schwer verletzt worden. Das Feuer brach am Samstagabend im Wohnzimmer der 68-Jährigen aus und erfasste ihre Kleidung, wie die Polizei in der Nacht zu Dienstag mitteilte. Die Verletzte wurde in eine Klinik in Lübeck geflogen. Ein 55 Jahre alter Nachbar erlitt eine Rauchgasvergiftung, als er der Frau zur Hilfe eilte. Eine 71-Jährige, die ebenfalls in dem Haus wohnt, musste wegen eines Schocks behandelt werden. Warum das Feuer in der Wohnung im zweiten Obergeschoss ausbrach, blieb zunächst unklar.

