Kita Glasewitz : Eltern sichern Betreuung ihrer Kinder

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Die Kindertagesstätte „Eulennest“ in Glasewitz wird von einem Verein getragen. Elterninitiative Kita Glasewitz lautet dessen etwas sperriger Name, der möglicherweise mit der Gründung vor dreieinhalb Jahren zusammenhängt. Denn die Umstände damals waren mehr als dramatisch. Im Herbst 2012 kündigte der damalige Träger, der Verein „Auf der Tenne“, den Betreuungsvertrag aus wirtschaftlichen Gründen. Die Kinderzahlen waren zu gering, es rechnete sich nicht. Die Kita stand vor dem Aus, würde es nicht gelingen, bis zum 1. März einen neuen Träger zu finden.

Interessenten, die sich eine Übernahme vorstellen konnten, winkten nach einem Blick in die Bücher und in die überalterte Einrichtung ab. So verstrich die Zeit, Eltern sahen sich schon nach anderen Kitas für ihre Kinder um und der Tag der Auflösung rückte näher. Einer Handvoll couragierter Eltern ist es zu verdanken, dass sie am 8. Dezember 2012 die Elterninitiative ins Leben riefen, die Verhandlungen zur Übernahme führten und am 1. März 2013 den Verein gründeten.

Diese Vorgeschichte kennt David Tolks nur aus Erzählungen und aus der Presse. Seit einem halben Jahr ist der 29-Jährige Mitglied im Verein und seit gut drei Monaten dessen Vorsitzender. Die Funktion der Stellvertreterin bekleidet Ehefrau Christin. Das Paar hat drei Kinder, wovon die dreijährige Alyssa das „Eulennest“ besucht. „Ich war eine Zeit lang selbstständig und wusste ungefähr, was auf mich zukommt. Aber dann war alles noch ein wenig heftiger“, räumt der Vorsitzende ein und benennt zunächst positive Fakten. So sei die Kita im nächsten Jahr mit zeitweise über 30 Kindern, davon zehn in der Krippe, so gut wie ausgebucht. Es gäbe mittlerweile sogar eine Warteliste für Krippenplätze. Sehr gut findet Tolks den pädagogischen Ansatz der Einrichtung, der auf Naturnähe setzt. „Die Kinder sind sehr viel an der frischen Luft und bauen Beziehungen zum Leben auf dem Land auf“, weiß Tolks. Jeden Montag stehe ein Spaziergang in die nähere Umgebung auf dem Plan. Mal geht es in den Wald, mal zum Libowsee, mal sieht man sich im Dorf um. Auch der Verein erfährt zurzeit einen Mitgliederzulauf. „Aber es fehlt die Kontinuität“, schränkt Tolks ein. „Meist ist es so, dass die Eltern den Verein verlassen, wenn ihre Kinder nicht mehr die Kita besuchen.“ Das bedeute immer wieder Neuanfang, wie es das Ehepaar Tolks gerade erlebt. „Ich wälze seit Wochen Gesetze, Verordnungen, Förderrichtlinien, Protokolle und Ähnliches, habe aber auch einen Vollzeitjob in Rostock“, erzählt der junge Vater. Mit den Mitgliedern komme man zurzeit fast im Zwei-Wochen-Rhythmus zusammen. Ziel müsse sein, die Aufgaben auf mehrere Schultern zu verteilen. Neben der Sicherung des Tagesgeschäftes macht sich David Tolks Gedanken zur Zukunft der Einrichtung. Da steht eine Sanierung der Kita an, muss teilweise neues Inventar angeschafft werden, gilt es, Probleme mit der Essenversorgung zu lösen. Und vielleicht gelingt sogar ein Anbau und damit eine Erweiterung der Platzkapazität. „Der Bedarf ist auf jeden Fall da“, weiß Tolks.

In seinem Kalender steht mit dem 28. Dezember erst einmal ein kurzfristiger, aber wichtiger Termin. „Da führen wir mit dem Jugendamt neue Entgeltverhandlungen“, sagt Tolks.







von Christian Menzel

erstellt am 18.Dez.2016 | 21:00 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen