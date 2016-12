„Ich weiss ein Haus am See…“ : Besonderer Stern zu Weihnachten

1 von 1 Foto: Ich weiß ein Haus am See 1 von 1

Wenn es im Augenblick überall in der Vorweihnachtszeit blinkt und leuchtet: Im Hotel-Restaurant „Ich weiß ein Haus am See…“ Krakow am See strahlt es ganz besonders. Denn was hätte es für die neun Beschäftigten um Sommelier Adi König und Koch Raik Zeigner für ein besseres Weihnachtsgeschenk geben können als den Michelin-Stern, verliehen vom Guide Michelin. Zum 21. Mal seit Bestehen des Hauses 1994 und das elfte Mal für Raik Zeigner sorgt der Stern zu Weihnachten für eine Atmosphäre der speziellen Art, denn damit hat der 32-jährige Zeigner sich wieder unter den sechs besten Köchen des Landes behauptet.



„Der Stern ist inzwischen unser Ziel“

Sowohl dem Sterne-Koch als auch Adi König (48) ist der Stolz über die Auszeichnung anzusehen. Zu Recht, denn wer diesen Stern hat, hat bewiesen, bei der Zubereitung aller Speisen besonders produktiv und kreativ zu sein. Das habe jedoch auch einen hohen Preis, bestätigen Adi König und Raik Zeigner, denn Zeitaufwand und immer wieder der Antrieb, zu probieren und zu testen, was auf den Tisch der Gäste kommen soll, ist ein anstrengender Prozess der Weiterentwicklung. „Der Stern ist allerdings inzwischen unser Ziel. Wenn du ihn einmal bekommen hast, dann schraubst du deinen Anspruch nicht herunter“, definiert der Freiburger Adi König , seit 19 Jahren mit Familie in MV, das Credo des Restaurants am Nordufer des Krakower Sees. Dass es sich auszahlt, beweist die Ehrung. „Und die Gäste kommen aus der ganzen Bundesrepublik“, freut er sich. Aus der unmittelbaren Umgebung, das gesteht Adi König, finden sich allerdings wenige Gäste.

Dass unzählige Stammgäste, darunter Schauspieler, Künstler und Politiker, immer wieder in dieses äußerlich unscheinbare und eher unspektakuläre Haus mit seinen zehn Zimmern und einem Strandhaus kommen, mag auch daran liegen, dass auf á la carte verzichtet wurde und die Speisekarte vor sechs Jahren auf Wunsch und Nachfrage der Gäste auf Arrangements umgestellt wurde. Die haben mit rund 90 Euro ihren Preis. Adi König: „Wir müssen letztlich Entscheidungen treffen, was wir wollen, denn auch wir als Mini-Firma müssen gut wirtschaften. Da überlegt man, wie alles am besten funktioniert und passt. Und unseren Spitzenkoch müssen wir schließlich auch bezahlen.“ Ein Gourmetmenü – jeden Abend gibt es ein neues – liest sich z.B. so: gebratene und soufflierte Eismeerforelle auf Zuckerzotenstroh und Honig-Senfsauce, Tafelspitz und geschmorte Bäckchen vom Kalb mit Herbsttrompeten, Blumenkohl, feinem Lauch, Selleriepüree und Sauce Marchand de Vin sowie warme Apfeltarte aus der Normandie „Tarte Tatin“ mit Kürbiseis. Dazu kann der Sommelier aus über 400 Sorten einen Wein empfehlen.

Der Koch Raik Zeigner kam übrigens über die SVZ-Lehrstellenbörse in das Haus am See. Nach „Ausflügen“ in die Schweiz und nach Bayern kehrte er 2006 wieder zurück, mit 21 Jahren und voller Tatendrang, um die klassische französische Küche des Hauses mit einem großen Fundus an Rezepten mit regionalen Produkten wie Müritz-Lamm, Müritz-Wild und Zander aus dem Plauer See neu zu beleben. Dass das gelang, zeigt der Stern. Aus der Küche kommen ein, zwei neue Gerichte im Jahr. Dafür wird fleißig gemeinsam probiert und getestet. Adi König bescheinigt seinem Koch, dass er handwerklich alles drauf hat und er „sehr geschmackssicher“ ist, denn man müsse Geschmackskomponenten „verstehen“ können.



„Wir kochen auch nur mit Wasser“

„Wir kochen zwar auch nur mit Wasser, aber ansonsten eben anders, man muss es gegessen haben, dann weiß man das“, formuliert Raik Zeigner ein Geheimnis der Sterne-Küche. Er verweist auf Aromatik, auf die Saucen, die er besonders gut beherrscht, und die hochwertigen Grundprodukte, die nicht jeder auf der Speisekarte hat. Um an seinem Können einen kleinen Anteil zu haben, empfiehlt Raik Zeigner den SVZ-Lesern Ente a la Orange und sagt: „Guten Appetit!“

Hans-Jürgen Kowalzik

Rezept von Sterne-Koch für SVZ-Leser

Sterne-Koch Maik Zeigner empfiehlt: Ente a la Orange

Zutaten: 1 Ente ca. 2 kg, Öl zum Anbraten, 0,5 l Orangensaft, 3 EL Orangenlikör (Cointreau o.ä.), 1 EL Honig, 100 g Butter, 1 Orange

1. Ente im Öl von allen Seiten anbraten, Backofen auf 225 Grad vorheizen und Ente 30 min. darin garen (keine Umluft)

2. O-Saft, Likör und den Honig über die Ente gießen, nochmals 30 min. abschieben und alle 10 min. mit dem Saft übergießen

3. Ente aus dem Ofen nehmen und warm stellen

4. Die Sauce passieren und um die Hälfte einreduzieren, sie muss dickflüssig sein

5. Anschließend die Butter einrühren, nicht mehr aufkochen! Mit Salz und Pfeffer abschmecken

6. Orange in Streifen schneiden, keine weiße Haut, sie schmeckt bitter

7. Orangenstreifen in die Sauce geben und servieren