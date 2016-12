AWG : Adventlicher Abschluss mit Schlagerstar Regina Thoss

1 von 1 Foto: Sieglinde Seidel 1 von 1

„Die Liebe ist ein Haus, ein Haus in dem wir miteinander wohnen!“ Passender hätte die seit Jahrzehnten beliebte Schlagersängerin Regina Thoss das Adventskaffeetrinken der Allgemeinen Wohnungsbaugenossenschaft Güstrow-Parchim (AWG) gestern im Kurhaus am Inselsee nicht beginnen können. Es war ihr großer Hit, den Regina Thoss 1975 sang und der sie bekannt gemacht hat. Die Genossenschaft, die seit 1997 alljährlich Mitglieder zu einem adventlichen Kaffetrinken einlädt, hatte Regina Thoss als Überraschungsstar gewinnen können.

„Wir haben uns schon ganz lange darauf gefreut“, sagt Jutta Ramthun. Die 72-Jährige saß gestern neben Eva Preißler und genoss den Nachmittag. Noch gut können sich beide an die Veranstaltung im vergangenen Jahr erinnern. „Da haben wir Weihnachtslieder mit Monika Herz gesungen. Das war herrlich“, sagt Jutta Ramthun. Und Tischnachbarin Eva Preißler fügt hinzu: „Es ist ein schöner Abschluss im Jahr.“

Für die AWG war das gestrige adventliche Kaffeetrinken auch der Abschluss eines ereignisreichen Jahres. Es stand das 60. Jubiläum im Vordergrund. „Begonnen haben wir mit dem AWG-Ball in der Parchimer Stadthalle und heute ist die letzte Veranstaltung“, sagte Vorstandsvorsitzender Norbert Karsten. Mehr als die Hälfte der etwa 3600 Mitglieder seien bei den zahlreichen Aktionen und Veranstaltungen in diesem Jahr einbezogen worden. „Das ist für uns ganz wichtig“, so Norbert Karsten. „Die Menschen sollen sich mit ihren Nachbarn in ihren Wohnungen wohl fühlen.“

Gutes und sicheres Wohnen wolle die AWG auch in den kommenden Jahren bieten. Das hätten sich die Mitarbeiter auf die Fahnen geschrieben. „Darum wurden und werden auch künftig Neubauprojekte, zum Teil altengerecht, in Angriff genommen. Wir möchten lebenslanges Wohnen ermöglichen“, betonte der Vorstandsvorsitzende.

Doch zum Wohlfühlen gehöre es eben auch, miteinander etwas zu erleben, wie das adventliche Kaffeetrinken. Das lag auch Brigitte Martens am Herzen. „Ich bin begeistert, dass unsere gesamte Hausgemeinschaft hier ist. Es wurden Fahrgemeinschaften gebildet, damit alle mal raus kommen“, freute sie sich. Und dass mit Regina Thoss ein Schlagerstar eingeladen wurde, war für sie wunderschön. „Sie war ja eine Größe bei uns“, sagte Brigitte Martens.