Vereine in der Region : 20 Jahre Hilfe für bedürftige Menschen

Vor drei Monaten feierte der Verein Güstrower Tafel sein 20-jähriges Bestehen. Gründungsmitglied und 2. Vorsitzende Heidi Morlang kann sich noch genau an die Zeit des Anfangs erinnern: „Es war Mitte der 90er-Jahre, als in Güstrow eine Euphorie und Aufbruchstimmung herrschte und alle etwas für bedürftige Menschen tun wollten. Es gab damals die Aktion Kinderessen für Schulkinder aus sozial schwachen Familien, und der Diakonieverein unterhielt eine Tageswohnung für Obdachlose.“ Aber eine regelmäßige Unterstützung für am Existenzminimum lebende Menschen gab es in der Stadt noch nicht.

Heidi Morlang wusste, dass sich 1993 in Berlin die erste Tafel in Deutschland gegründet hatte. Sie setzte sich mit der Hamburger Tafel in Verbindung und erhielt Tipps, wie ein solches Vorhaben über einen Verein betrieben werden kann. Am 2. September 1996 gründete sich die Güstrower Tafel als 86. ihrer Art bundesweit. Heute werden in Deutschland zirka eineinhalb Millionen Menschen von über 900 Tafeln unterstützt, wobei etwa die Hälfte von einem Verein getragen werden. Die Güstrower Tafel gibt wöchentlich Lebensmittel an etwa 1600 Hilfe suchende Bürgern aus, Tendenz steigend.

Sehr schnell weiteten die Güstrower ihr Versorgungsgebiet damals auf Bützow und Teterow aus. Während die Außenstelle in der Bergringstadt weiter betrieben wird, hat sich in Bützow inzwischen eine eigene Tafel gegründet. „Wir sind mittlerweile auch mit zehn Außenstellen im ländlichen Raum präsent, unter anderem in Kronskamp, Krakow am See, Lalendorf oder Kuhs“, zählt Gabi Kempke, seit 17 Jahren im Verein und seit drei Jahren 1. Vorsitzende, auf.



Meiste Arbeit wird im Ehrenamt geleistet

Personelle Unterstützung erhalten die ehrenamtlich arbeitenden Vereinsmitglieder – aktuiell rund zwei Dutzend – von zurzeit fünf Beschäftigten über eine „Arbeitsgelegenheit mit Mehraufwandsentschädigung (AGH mit MAE)“ sowie von einem Mitarbeiter über den Bundesfreiwilligendienst. „Viele Vereinsmitglieder sind über eine ähnliche Maßnahme zu uns gekommen – und geblieben“, sagt Gabi Kempke. Wie Annett Langner, die vor fünf Jahren in einem Ein-Euro-Job für die Tafel arbeitete und nun ehrenamtlich hilft. „Ich schreibe Bewerbungen und bekomme Ablehnungen… Hier bei der Tafel bin ich unter Menschen und leiste eine Arbeit, die sinnvoll ist und gebraucht wird“, sagt die 49-Jährige. Darüber hinaus unternehmen die Vereinsmitglieder gemeinsame Veranstaltungen, gehen Bowlen, haben den Weihnachtsmarkt in Rostock und den Bundestag besucht.

Immer montags, mittwochs und freitags ist zwischen 13 und 14 Uhr Ausgabe. Die Waren bekommt der Verein von Supermärkten oder Händlern aus der Region. Seit einiger Zeit bewirtschaftet er auch Gewächshäuser und ein kleines Stück Gartenland. Zur Deckung seines Aufwandes ist der Verein zudem dankbar für jede Geldspende. „Wir haben Kleinspender, die uns regelmäßig bedenken. Manche wünschen sich zu Jubiläen und Geburtstagen als Geschenk Geld für die Tafel. Sogar Nachlässe wurden uns schon vererbt“, zählt Heidi Morlang auf. Gabi Kempke: „Wir sind dankbar für jede Hilfe, denn dadurch sind wir in der Lage, Menschen aus unserer Region zu helfen.“