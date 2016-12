Recknitzstadt Laage : 20 Grundstücke schon reserviert

1 von 1 Foto: Regina Mai 1 von 1

Im zweiten Bauabschnitt im Wohngebiet „Auf den Fußstücken“ in Laage kann es losgehen. Sämtliche Versorgungsleitungen sind verlegt. Die Laternenmasten stehen. Die Straße hat vorerst eine Asphaltdecke erhalten. Damit sind die Erschließungsanlagen für weitere 28 Baugrundstücke fertig gestellt. Gestern erfolgte die Bauabnahme. Nur noch kleine Restarbeiten sind zu erledigen.

„Für gut 20 Grundstücke liegen uns bereits Reservierungen vor“, berichtet Marion Hünecke. Die Bauwilligen kämen zu einem großen Teil aus Laage selbst, aber auch aus Rostock und Orten zwischen den beiden Städten. „Viele wollen schnell anfangen“, fügt die Leiterin des Geschäftsbereiches Stadt- und Gemeindeentwicklung im Rathaus hinzu. „Dann müssen wir schon bald über die Erschließung eines weiteren Bauabschnittes nachdenken“, stellte Alfons Hütten, CDU-Fraktionsvorsitzender in der Stadtvertretung, gestern fest und verabredete mit Andreas Pieper, CDU-Fraktion und Vorsitzender des Ausschusses für Stadtentwicklung, gleich gestern das Thema auf die Tagesordnung der nächsten Bauausschusssitzung zu nehmen. In einem dritten Bauabschnitt, so konnte Hünecke sofort Auskunft geben, stünden noch einmal 30 Grundstücke zur Verfügung.

Auf dem jetzt erschlossenen Abschnitt stehen zu beiden Seiten des neu erbauten Rudolf-Tarnow-Weges und einem kurzen Abschnitt der Fritz-Reuter-Straße Grundstücke mit einer Größe von 600 bis 700 Quadratmetern, aber auch zwei doppelt so große Parzellen zur Verfügung, berichtet Hünecke. Sie rechnet damit, dass bei einer zügigen Bebauung schon 2018/2019 der Endausbau der Straßen erfolgen könne. Sie werden dann wie schon im ersten Bauabschnitt des Wohngebietes „Auf den Fußstücken“ gepflastert.

Schon 2001 war das neue Wohngebiet auf einer Fläche von 9,5 Hektar geplant worden. Weil man gewappnet sein wollte, aber keinen Bauboom erwartete, erfolgte die Aufteilung in drei Bauabschnitte. Über lange Zeit waren nicht viel mehr als zwei Grundstücke im Jahr verkauft worden. Erst mit Beginn der 2010er-Jahre brach der Bauboom aus. 55 Grundstücke im ersten Bauabschnitt sind bebaut.



Zwei Bauprojekte nicht ganz fertig

Nicht mehr ganz abgeschlossen wird der Ausbau der Straße Schwendnißtannen. Hier wird derzeit noch der Gehweg verlegt. Am nächsten Mittwoch schließt die Baustelle für dieses Jahr. Der Gehweg, der zur Breesener Straße führen soll, werde erst im kommenden Jahr gebaut. „Wenn es die Witterung zulässt“, betont die Leiterin des Geschäftsbereiches Stadt- und Gemeindeentwicklung.

Auch der Levendorfer Damm, der von der B 103 nach Liessow führt, wird in diesem Jahr nicht mehr fertig, informiert Marion Hünecke. Mehr als 500 Quadratmeter Pflasterung würden hier noch ausstehen. Der Weg wird mit Spurbahnen befestigt – Fortsetzung im nächsten Jahr.

von Regina Mai

erstellt am 17.Dez.2016 | 05:00 Uhr