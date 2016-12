Laage : 1000-Euro-Preis für Campusladen

1 von 1 Foto: Janine Beyer 1 von 1

Ein Unternehmen zu führen will gelernt sein. Die Grundlagen dafür legt der Recknitz-Campus in Laage. In dem Schülerprojekt Campusladen verkaufen fünf Sechstklässler saisonale Produkte, betreuen ihr kleines Gewerbe und spenden einen Teil des Gewinns für gute Zwecke. Für ihr Engagement wurden sie gestern von der Industrie- und Handelskammer (IHK) Rostock mit einem Preisgeld in Höhe von 1000 Euro ausgezeichnet.

„In diesem Jahr war die Konkurrenz klein“, sagt Helga Rusin, Bereichsleiterin für Aus- und Weiterbildung bei der IHK. „Normalerweise staffeln wir das Preisgeld. Der erste Platz erhält 1500, der zweite 1000 und der dritte 500 Euro. In diesem Jahr hatten wir allerdings nur drei Bewerber. Deshalb haben wir uns entschlossen, das Preisgeld gleichmäßig aufzuteilen.“ Die Schüler finden das gerecht. „Warum sollte ein Projekt mehr oder weniger gefördert werden als die anderen?“, bemerkt der zwölfjährige Alexander Dumke. „Es ist doch besser, wenn alle die gleichen Chancen bekommen.“



IHK will Schüler bei der Berufswahl begleiten

Der Campusladen ist Teil des schulischen Ganztagsangebots. Aus rund 50 Kursen in den Bereichen Sport, Musik oder Wirtschaft können die Recknitz-Schüler wählen. 2015 ins Leben gerufen, wurde der Campusladen ein Jahr lang von der IHK gefördert. Hintergrund des Schülerpreises ist, junge Menschen bei der Berufswahl zu begleiten und in der Region zu halten. „Der jährliche Preis soll Schule und Wirtschaft zusammenbringen und öffentlich auf das positive Wirken der Schüler aufmerksam machen“, erklärt die Helga Rusin.

Seit diesem Jahr betreut Frank Elgner das Schülerprojekt. Er ist Gründer der Stiftung „Future Kids“, die Bildungsprojekte vor Ort und in Afrika unterstützt. Seine Mentorenschaft bewahrte den Campusladen nach Beendigung der IHK-Förderung vor dem Ende. „Der Campusladen ist wie ein richtiges Unternehmen aufgebaut. Es gibt einen Geschäftsführer, einen Stellvertreter und Mitarbeiter in den Bereichen Finanzen und Marketing.“

Hauptprodukt des Campusladens ist Apfelsaft. „Wir sammeln die Äpfel im Schulgarten und bringen sie nach Güstrow in die Apfelpresse“, berichtet der zwölfjährige Philipp Uhlenberg. „Wir stellen auch Kerzen her. Außerdem haben wir selbstgebackene Kekse, Schmuck aus Uganda, Kinderbücher und Keramik aus einer Laager Töpferei.“ Mit zunehmender Erfahrung gehen die Kinder mittlerweile auf Unternehmen zu und bieten diesen einen Verkauf ihrer Produkte über den Campusladen an.

Einen Gewinn von 130 Euro konnte der Laden 2015 erwirtschaften. Wenn die Kasse stimmt, wird auch ein kleines Gehalt von fünf bis zehn Euro im Monat ausgezahlt. Mit dem Preisgeld von 1000 Euro wollen die Schüler ihr Geschäft expandieren. „Wir werden Geräte anschaffen, um Erdbeermarmelade zu produzieren“, verrät Frank Elgner. „Außerdem wird es eine Prämienausschüttung für die Gründungsmitglieder geben, eine Spende an die Laager Kirchengemeinde, die ihren Garten zur Verfügung stellt, und eine Spende an ein Bildungsprojekt in Afrika.“ Ziel sei es, ein Kind aus Uganda langfristig unterstützen zu können.





von Janine Beyer

erstellt am 08.Dez.2016 | 05:00 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen