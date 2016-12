Demern : Vorläufiges Aus für Alten Gutshof

vergrößern 1 von 2 Foto: Volker bohlmann 1 von 2

Der Betreiberwechsel für das Hotel und die Gaststätte Alter Gutshof in Demern ist geplatzt. Der zum September durch den Berliner Robert Klix angekündigte Neustart (SVZ berichtete) ist gescheitert. Nach SVZ-Informationen steht die Eröffnung der „Betreiberinsolvenz der BCGR Service & Gastro GmbH“ bevor. Davon kündet zumindest ein Aushang am Gasthaus. Über das plötzliche Aus sind die Demerner und Stammgäste des Hauses verwundert. Noch im September kündigte der neue Betreiber verstärkt Konzerte und Veranstaltungen an.

„77 Tage nach der Übernahme war Schluss“, sagt Klaus-Dieter Schnoor. Der Neubrandenburger Unternehmer ist Eigentümer des Hauses und wird es vorerst auch bleiben. Grund: Die Verträge werden rückgängig gemacht. „Es ist kein Geld geflossen“, sagt Schnoor. Das trifft ebenso für das mitverkaufte Schloss und Gutshaus in Roggendorf zu. Das ehemalige Verwaltungshaus des Bildungszentrums Nordost sollte ebenso an Klix gehen. Auch hier soll nach Vertragsabschluss kein Geld geflossen sein.

An Engagement habe es nicht gefehlt, wie Eva-Maria Klix, die Mutter des Investors, gestern gegenüber der SVZ sagte. Ihr Vorwurf: „Der Verkäufer hat uns ein unfaires Angebot unterbreitet. Die im Oktober vorgelegten Zahlen ließen gegenüber anfangs vorgestellten Ergebnissen keine Wirtschaftlichkeit erkennen. Die Banken zogen daraufhin die Notbremse.“ Das Konzept ihres Sohnes sei zukunftsfähig gewesen. Folglich hätten sich die Geldinstitute im Vorfeld bereit erklärt, das Projekt in Demern mitzutragen. Nach SVZ-Informationen soll es sich um rund eine Million Euro für die Standorte Roggendorf und Demern gedreht haben.

Als erschwerend bezeichnet Eva-Maria Klix, dass „sämtliches Fachpersonal abgezogen“ wurde. „Alle verbliebenen Mitarbeiter haben sich unglaublich engagiert. Es hat nicht gereicht“, sagt die Berlinerin. Die Gesamtsituation habe dazu geführt, dass ihr Sohn derzeit eine schwere Krankheit durchläuft und sich persönlich nicht äußern kann.

Klaus-Dieter Schnoor kündigte weiter an, dass er mit weiteren Kaufinteressenten im Gespräch ist: „Es gab Besichtigungstermine in Roggendorf und Demern.“ Insbesondere das mit 18 Zimmern, Pool, Sauna und Fitnessbereich sowie Saal ausgestattete Haus Alter Gutshof soll möglichst im Bereich Hotellerie angesiedelt bleiben. Schnoor selber will nicht erneut am Standort Demern einsteigen: „Ich persönlich ziehe mich zurück. Die Geschäfte werden von den Juniorchefs übernommen und die haben andere Pläne.“ Grundsätzlich wolle man sich auf die Standorte Grevesmühlen und das Ostseehotel Klützer Winkel konzentrieren.

Was Demern und Roggendorf angehe, rechne man nach dem Jahreswechsel mit weiteren Gesprächen der Interessenten. In Demern selbst bleiben der Fitnessraum und die Sauna in Betrieb. Das sei mit den dortigen Nutzern und privaten Betreibern so abgestimmt.



