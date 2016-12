Einbruch in Neukloster : Unter Spendenglocke gebuddelt

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Gleich rechter Hand im Eingangsbereich der Kirche von Neukloster steht seit Mitte der 1990er Jahren auf dem Fußboden die 1,8 Tonnen schwere Spendenglocke.

Dreiste Diebe hatten es jetzt auf die in der Glocke befindliche Spendenbox abgesehen. Der Einbruch in die Kirche erfolgte dabei über ein Seitenfenster im Südflügel des Langhauses. „Vermutlich per Räuberleiter“, so Küster Tilman Richter gestern Mittag gegenüber SVZ. Dafür wurden Teile des vor dem Fenster angebrachten Drahtgeflechts weggebogen. Zudem verweist Richter auf Einbruchsspuren an einem anderen Fenster im Südbereich. Hier kamen der bzw. vermutlich die Täter aber offensichtlich nicht weiter.

Um an die Spendenbox zu gelangen, in der sich laut Küster schätzungsweise „etwa 100 Euro befanden“, gruben die „Langfinger“ den gepflasterten Fußboden neben der Glocke auf und kamen so von unten an die Spendenbox.

„Es war nicht der erste Einbruch und immer wegen der Spendenbox“, so Richter. Erstmals jedoch gelangten die Diebe von unten in die Glocke und so ans Spendengeld. „Einmal, vor zehn Jahren, wurde gar die Glockenkrone herunter gehoben. Die wiegt vier Zentner. Wie das gelang, ist mir immer noch unbegreiflich“, betont Richter, der seit fast 33 Jahren hier Küster ist und gleich neben der Klosterkirche wohnt.

Von der jüngsten Tat, die „zwischen Mittwochabend und Freitagabend erfolgt sein muss“, habe er nichts mitbekommen. Donnerstag und Freitag war er nicht im Gotteshaus gewesen. Samstag gegen 15 Uhr hörte er den Anrufbeantworter ab mit der Nachricht eines Pastors im Ruhestand. „Hinten an der Kirche ist eine Tür auf. Schließ’ sie bitte zu“, so die Nachricht. Tilman Richter ging hin und entdeckte beim Gang durch die Kirche dann den Einbruch.

Nach der Tat verschwanden die Unbekannten wieder durch die Tür an der Nordseite. Richter: „Die lässt sich nur von innen öffnen. Hier befinden sich drei mächtige Schubriegel. Von außen hat sie keine Klinke und auch kein Schloss mehr. Zurück übers Seitenfenster war denen wohl zu schwierig.“

Neuklosters ungewöhnliche Spendenglocke hat eine Vorgeschichte. Im Februar 1989 brannte der neben der Kirche befindliche Glockenturm. „Zwei Jungs im Alter von elf und zwölf Jahren waren damals eingebrochen“, erzählt Richter.

Während nach dem Brand eine neue Glocke gegossen wurde, kam die alte ab Mitte der 90er zu ihrer heutigen Bestimmung. Und dass sich hier die Spendenbox befindet, ist kein Geheimnis. Ein Zettel an der Glocke weist extra daraufhin. Das so eingenommene Geld dient übrigens als Baugeld. Den Sommer über ist die 1217 eingeweihte Klosterkirche, die bis zur Säkularisierung im Jahr 1555 ein Benediktiner-Nonnenkloster war, für Besucher geöffnet. „Ab Oktober kommt man nur nach Anfrage rein“, so Richter.

Der entstandene Sachschaden beim aktuellen Einbruch beträgt laut Polizei „mindestens 1500 Euro“. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort. Zeugen, welche im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeihauptrevier Wismar unter der Telefonnummer 03841-2030 oder über die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.







von Roland Güttler

erstellt am 11.Dez.2016 | 21:08 Uhr

