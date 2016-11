Wismar : Tod nach Schlägerei: Obduktion angeordnet, Motiv unklar

1 von 1 Foto: Paul Zinken (Illustration) 1 von 1

Nach dem Tod eines Mannes bei einer Schlägerei in einer Kneipe in Wismar ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts der Körperverletzung mit Todesfolge. Es wurde eine Obduktion angeordnet, um die Todesursache des 26-Jährigen zu klären, sagte Thorsten Kopf als Sprecher der Staatsanwaltschaft Schwerin am Montag. Den Ermittlungen zufolge soll der Mann aus Wismar am Samstagabend einer der Angreifer bei der Schlägerei in dem Lokal gewesen sein. Andere Gäste gingen dazwischen und brachten den 26-Jährigen zu Boden.

Rettungskräfte hätten ihn schwer verletzt aus der Kneipe geholt, später sei er gestorben. Der Getötete sei vorher schon der Gaststätte verwiesen worden, soll aber mit zwei Begleitern zurückgekommen sein. Das Motiv der Auseinandersetzung sei noch unklar. Die Polizei ermittelt nun auch gegen Bekannte des Toten, die sich am Sonntagabend im Umfeld der Kneipe versammelt und Polizisten, die dort absperrten, beleidigt und mit Flaschen attackiert haben sollen.

