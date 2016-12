Gadebuscher präsentiert Rassekaninchen : Seltenheit bei Kaninchenschau

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Drei Tage, 28 Aussteller aus zehn Vereinen, darunter die fünf aus Nordwestmecklenburg mit Gadebusch, Grevesmühlen, Schönberg, Wismar und Bad Kleinen sowie von den Gastvereinen aus Lübz, Friedrichsruhe, Güstrow, Bützow und Satow. Sie präsentierten 174 Tiere von 27 Rassen und Farbschlägen. So die nackten Zahlen der jüngsten Rassekaninchenschau, einer Alttierschau des Nordwestkreises. Zum dritten Mal nach 2012 und 2014 fand diese von Freitag bis Sonntag in der alten Turnhalle der Regionalen Schule am Schweriner See in Bad Kleinen statt.

Unter den Tieren auch echte Raritäten, wie die weißen Angora mit roten Augen von Züchter Peter Kalugin aus Schlagresdorf. Kalugin, der sowohl Vorsitzender des Rassekaninchenzuchtvereins M 71 Gadebusch als auch des Landesverbandes Mecklenburg-Vorpommern ist, züchtet diese landesweit als Einziger. „Es ist sehr aufwändig, wenn man sich dieser Rasse widmet. Die regelmäßige Schur alle paar Wochen, die Vorbereitung der Tiere für die Ausstellungen - diese Zeit, Arbeit und Anstrengung nimmt kaum einer auf sich“, so Eckhard Kähler, Vorsitzender des ausrichtenden Vereins, dem Rassekaninchenzuchtverein M 86 Bad Kleinen. Allerdings sei Peter Kalugin mit seinen Tieren sehr erfolgreich: In Bad Kleinen präsentierte er Jungtiere in zwei Zuchtgruppen á vier Kaninchen mit sehr gutem Potenzial. Eine Häsin erreichte mit 8,7 die Höchstpunktzahl und damit das für Jungtiere beste Prädikat „sehr gut“, welches schon jetzt auf ein „vorzüglich“ als erwachsenes Tier hinweist. Trotzdem: „Das ist aber nicht sein Spitzenmaterial, was er hier ausstellt. Seine Alttiere schont er für die Bundesrammlerschau Anfang Februar in Erfurt“, verrät Kähler. Neben den Angora war auch die zweite Rasse von Landesverbandschef Kalugin vertreten - Rote Neuseeländer, auch hier eine Jungtiergruppe. Sein Gadebuscher Vereinskollege Mario Langhans war mit der Rasse Russen schwarz-weiß dabei.

Martin Ziems vom Rassekaninchenzuchtverein M 21 Wismar ist der Züchter, der dieses Jahr den Siegerrammler des Kreises stellt. Sein Mecklenburger Schecke schwarz-weiß erreichte die höchste Bewertung, eine 97,0 und damit das Prädikat „vorzüglich“. „Eine interessante Rasse, die hier aus unserem Bundesland stammt“, erklärt Eckhard Kähler. Kähler, der gleichzeitig Vizechef des Kreisverbandes Nordwestmecklenburg und Revisor im Landesverband Mecklenburg-Vorpommern ist, erzählt, dass diese mittelschwere Rasse von dem bereits 2010 verstorbenen Rudolf Wulf in Goldenbow bei Boizenburg bereits 1973 herausgezüchtet wurde. Die Anerkennung als Rasse erfolgte dann 1980. Heute wird sie auf der ganzen Welt und in verschiedenen Farbschlägen gezüchtet

Der erfolgreichste Teilnehmer dieser Rassekaninchenschau ist aber Benjamin Wendorf aus Boitin-Resdorf vom Rassekaninchenzüchterverein M 41 Schönberg mit seinen Schwarz-Rexe. Neben der Siegerhäsin mit einer Bewertung von 97,5 Punkten und damit dem Prädikat „vorzüglich“ stellte der Kaninchenzüchter auch zwei Zuchtgruppen mit jeweils vier Tieren dieser Rasse aus. Beide erhielten die absolute Höchstpunktzahl von 388 Punkten. „Ich züchte seit 2012 diese Rasse und habe immer davon geträumt, diese Punktzahl zu erreichen. Jetzt ist es mir erstmals gelungen und dann auch noch mit beiden Zuchtgruppen“, sagt der 32-jährige Lehrer für Mathematik und Geografie an der Regionalen Schule Boizenburg überglücklich. Als Anerkennung erhielt der mehrfache Kreis-, vierfache Landes- und diesjährige Rassemeister der Bundesvergleichsschau sowohl den Landesverbands-Ehrenpreis für die eine, als auch den Sonderehrenpreis, gestiftet vom Bundestagsabgeordneten Frank Junge (SPD), für die andere Zuchtgruppe. Mit zehn Jahren hatte Benjamin Wendorf einst mit einem Zwergkaninchen aus der Zoohandlung seine Kaninchenzüchter-Karriere begonnen.

Ganz am Anfang steht da noch Ex-Kreistagspräsident und jetzige 1. Stellvertreter Christian Albeck (SPD), der erst vor kurzem mit dem Kaninchenzüchten begann. Immerhin kann er mit seinen Deutschen Großsilber schwarz schon den aktuellen Landesmeistertitel vorweisen. Auch er stellte in Bad Kleinen aus.

In der Großgemeinde am Nordufer des Schweriner Sees wird es auch künftig hochkarätige Rassekaninchen zu sehen geben: Im Februar 2018 die Landesrammlerschau MV. Das erste Mal im Landkreis Nordwestmecklenburg, dann in der großen Mehrzweckhalle des Ortes.



von Peter Täufel

erstellt am 05.Dez.2016 | 04:00 Uhr